バナナ・リパブリック、日本初ブランドアンバサダー Number_i 岸優太さんを起用し、歴史と情緒あふれる京都で撮り下ろした HOLIDAY 2025キャンペーンを発表

ギャップジャパン株式会社

バナナ・リパブリックは、2025年11月1日(土)にブランドアンバサダーのNumber_i 岸優太さんを起用したHOLIDAYキャンペーンをローンチするとともに、HOLIDAY 2025最新コレクションを全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストア( bananarepublic.gap.co.jp )で発売します。

今回のキャンペーンでは京都の街並みを背景に、「時代を超えて、伝統とモダンが交差する旅へ。 」をテーマに、高品質なファブリックと現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなコレクションを通して、岸優太さんのリラックスした佇まいや深まる冬の寒さに寄り添う洗練されたスタイルを紹介しています。

岸優太さんは、「京都での撮影は日本の良さや伝統を感じられて、旅行している気分も堪能できま

した。冒険心を原点に持つバナリパのタイムレスなHOLIDAYコレクションのデザインが、京都の街並みに映えていると思います。ぜひチェックしてみてください！！！！！」 とコメントしています。

バナナ・リパブリックのHOLIDAY 2025コレクションは、カシミヤやレザー、ウールなど高品質な素材を使用し、ユーティリティといったブランドのクラシックなディテール、旅に相応しい豊かな表情のアウターやパンツスタイル、着こなしに奥行きを与える季節感あふれるセーターなど、仕事からウィークエンドまであらゆるシーンに寄り添う必需品を取り揃えています。

11月は「都会を離れ、町屋の趣むきに浸る冬。」をコンセプトに、風情ある町屋で過ごす穏やかなひとときを舞台に、大人の旅に寄り添うワードローブを提案します。オーバーサイズのジャケットは、内側に施されたマッププリントやコーデュロイ素材のポケットなど遊びの効いたデザインが魅力。着込んだような風合いのラムスキンレザーのライダースジャケットは、裏地が英国調のチェック柄で、旅先で無造作に置いた時さえも絵になるフォトジェニックな一着です。包み込まれるようなサイズ感が心地良いヘリンボーンのコートはこの冬の必需品。ゆったりシルエットのブークレジャケットとニットフーディーを合わせたラフな着こなしながら、上品なニットonニットで洗練されたムードに仕上がっています。

(左)：ブークレジップジャケット 22,000円 / ウールコットンリブフーディ 25,000円 / ルーズプリーテッドコーデュロイパンツ 16,000円 /ダブルリングチェーンネックレス 18,000円 / リング 8,000円

(右)：ウォーキングジャケット 40,000円 /スラブダブルニットクルーネックTシャツ 10,000円 /アスレチックスリムストレッチチノ 14,500円 /ダブルリングチェーンネックレス 18,000円

12月は「歴史と伝統が息づく京都の街並みへ。」をテーマに、感性に響く歴史ある祇園の小路や情緒ある景観が美しい老舗店を舞台に、豊かな冬の旅を彩るスタイルを提案します。祇園の古い町並みに映えるフェアアイル柄のジップセーターは、ぬくもりのあるウールカシミヤのマフラーをプラスしたカジュアル＆モダンな着こなしへ。チェック柄のトラッカージャケットにマフラーを巻いたスタイルは、旅だからこそ陽気な好奇心を託したイエローとグリーンを基調にしたカラーパレットが印象的です。フランネルシャツにリブニットジャケット、起毛感のあるウールパンツスタイルは、リュクスなぬくもりを重ねたコーディネートで小脇に抱えた本格派ピーコートも大人旅を支える大事な存在です。

以下、「12月6日発売予定」

(左)： フェアアイルジップジャケット 40,000円 /スリムイタリアンストレッチチノ 14,500円 /カシミヤウールスカーフ 25,000円

(中)：ブークレプレイドトラッカージャケット 25,000円 /メリノハーフジップセーター 13,000円 /アスレチックスリムストレッチチノ 14,500円 /リブセータースカーフ 15,000円 /リング 8,000円 /レザーペニーローファー 32,000円

(右)：ブークレリブジャケット 20,000円(一部店舗限定) /スタンダードフィットフランネルシャツ 13,000円 /ルーズプリーテッドウールパンツ 22,000円(一部店舗限定) /ピーコート 60,000円

本キャンペーンは2025年11月1日(土)より、デジタル、ソーシャル、ストア、オンラインストアなど様々なブランドチャネルを通じ展開します。HOLIDAY2025キャンペーンや最新コレクション、その他撮影の舞台裏を紹介するコンテンツは@bananarepublic_jpをフォローしてぜひご覧ください。

Banana Republic HOLIDAY 2025 ブランドキャンペーン

ブランドキャンペーンムービー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uKixyZG0cGw ]

Banana Republic HOLIDAY 2025 コレクション発売日

2025年11月1日(土)

全国のバナナ・リパブリックストア：午前10時以降順次販売開始

(＊ストアオープン時間に準ずる)

バナナ・リパブリック公式オンラインストア：午前8時より販売開始

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/men/yuta-kishi-3044137

ZOZOTOWN：午前10時より販売

https://zozo.jp/shop/bananarepublic/

Rakuten Fashion：午前10時より販売

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-bananarepublic/

Number_i 岸 優太 (アーティスト)

2023年10月、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと共にNumber_i（ナンバーアイ）を結成。

2024年1月、ファーストデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビュー。音楽活動を中心に活躍の幅を広げている。

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jpまたは、 ソーシャルチャネル@bananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。