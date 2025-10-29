【リアル開催セミナー】参加者だけが知る成功の舞台裏！「工夫次第でここまで出来る！弁護士ミニマム経営のポイント」開催決定！

第一法規株式会社詳細・お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20251112/index.html?utm_source=prtimes

『工夫次第でここまで出来る！弁護士ミニマム経営のポイント』

▼セミナー概要▼

「一人で事務所を立ち上げたけど、売上を大きくするために必要なことって何？」

「人員も時間も限られるなかで、もっと効率的に業務を進めたい…」

「経営のことって聞きにくいけど、他の先生は実際にどうしてるか知りたい」──そんなお悩みはございませんか？



事務所経営において、弁護士が少人数の経営を指す「ミニマム経営」。

今回はそんな「ミニマム経営」がテーマです！

2025年7月の発刊時から反響を呼ぶ書籍「工夫次第でここまで出来る！弁護士ミニマム経営のポイント」(https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105128.html?utm_source=prtimes)を執筆の3名の先生方に、「売上を大きくした方法」や「業務の効率化」、「ワークライフバランスを充実させるノウハウ」を実例を用いて解説いただきます！



リアル開催限定セミナーのため、ここでしか聞けない話も満載です！

あなただけの「ミニマム経営」を見つけませんか？ぜひお気軽にご参加ください。

【こんな方におすすめです！】

・事務所経営の方法を模索している方

・他事務所の経営事例にご関心のある方

・将来の独立に向けて準備を進めたい方

・新人・若手弁護士の方

▼セミナー詳細▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/813_1_f016eaef08657b78fa6afffd773a9669.jpg?v=202510300126 ]

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。