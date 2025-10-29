【ザ・リッツ・カールトン沖縄】ジュニアコーラス隊の歌声が心に響く『クリスマスツリーチャリティ点灯式』を11月29日(土)に開催

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン沖縄（所在地：沖縄県名護市喜瀬1343-1 / 総支配人：サム・チア）は、地域社会への貢献を目的に、2025年11月29日(土)に開催する「クリスマスチャリティー点灯式」をはじめ、ウミガメの保全活動に繋がるクリスマスオーナメントの販売を開催いたします。

今年で 7 年目を迎える「クリスマスチャリティー点灯式」は、歌から広がる世界を大切に活動を続けている「名護ジュニアコーラス隊」の子供たちによる美しい聖歌でスタートいたします。

ザ・リッツ・カールトン沖縄のクリスマスツリーは、ただ美しく輝く装飾ではなく、ゲスト同士、そして自然や文化と心をつなぐ特別な体験です。点灯の瞬間、ツリーの光が広がる空間は、冬の沖縄ならではの静けさと温かさを同時に感じられる特別な時間となります。

今年のクリスマスツリーオーナメントは、ビーチクリーンで集めた海洋ゴミをアートに再生し、クリスマスツリーを彩る3種類のオーナメントを数量限定で販売いたします。ウミガメをモチーフに、チャームが揺れるオリジナルデザインのオーナメントで、売上の一部は、今年もウミガメの観察・保護活動を行う非営利団体「Chura-mura」へ寄付され、ウミガメの保全活動に役立てられます。

本取り組みは、沖縄の伝統芸術や美しい海・自然環境を次世代へ受け継ぎたいという願いを込め、SDGsの「14 海の豊かさを守ろう」「12 つくる責任」を推進する活動です。

沖縄にとって、きれいな海は誇りであり、それを守ることはウミガメの保全にもつながります。「つなぐ」をキーワードに、リッツカールトン沖縄のクリスマスツリーは、自然や文化、そして地域の人々の心をつなぐ光として輝きます。ご宿泊のお客様はもちろん、近隣地域にお住まいの方々にもご参加いただけます。

実施概要｜クリスマスツリーチャリティー点灯式 2025

●日程：2025年11月29日(土)

●時間：16:00開始

スケジュール

・16:00 点灯式・オーナメント販売スタート

・16:30 リオン君&カリンちゃん登場 ホットドリンクやジンジャーブレッドのサービス

・17:00 名護ジュニアコーラス隊のコーラス

・17:25 Chura-mura 代表：バスティアン カール氏よりご挨拶・活動紹介

・17:28 ザ・リッツ・カールトン沖縄 総支配人：サム・チアよりご挨拶

・17:30 クリスマスツリー点灯

・17:35 抽選会（オーナメントをご購入いただいた方を対象に、抽選券をお渡し致します）

・18:00 終了

●場所：ホテルロビー（3階）

商品情報｜クリスマス限定 オリジナルオーナメント

●販売期間：2025年11月29日(土)～12月27日(土)

●販売場所：ザ・リッツ・カールトン ブティック / メールでの販売・配送可

●販売個数：計 150 個

●価 格：2,300円（消費税込み）

●商品特徴：ビーチクリーンで集めた海洋ゴミを再生したサステナブル素材

●購入方法：館内ブティックでの販売の他、メールでの販売・発送も承ります。

メールに情報（氏名、住所、電話番号、商品名、必要個数）をご記入の上、

RC-Okinawaleads@ritzcarlton.com までお送りいただきましたら、

後日、送料とお振込み方法についての詳細をご連絡いたします。

なお、11月29日(土)に開催される点灯式にご参加をいただき、当日館内にてオーナメントを購入いただいた方には、リノベーションを終えて新しく生まれ変わったばかりの当ホテルの宿泊券（1泊2日、スイートルーム、デラックスルーム各1部屋2名様）や館内レストランでご利用いただけるお食事券などが当たる抽選会のチケットをお渡しいたします。

●ザ・リッツ・カールトン沖縄について

沖縄本島北部“やんばる”の緑に囲まれた高台に建つ「ザ・リッツ・カールトン沖縄」は、都会の喧騒を離れた“ラグジュアリーゴルフ&スパリゾート”です。首里城の赤瓦と白い城壁、また古来より“聖地”とされ崇められてきた水の湧き出る場所をモチーフとした館内は、静けさと安らぎに満ちており、2024年末にリニューアルを完了したゲストルームからはエメラルドグリーンに輝く東シナ海や「かねひで喜瀬カントリークラブ」のコースを眺めることができます。琉球文化が息づき、訪れる人を温かく迎え入れる場所「城（グスク）」、礼を重んじ礼を守ってきた琉球の人々が大切にしてきたおもてなしの精神「迎恩（ケイオン）」、そして、沖縄が誇る豊かな「自然」を感じられる寛ぎの空間で、洗練されたパーソナル・サービスをご提供いたします。

・ホテル名 ：ザ・リッツ・カールトン沖縄

・開業日：2012年 5月 28日

・総支配人：サム・チア

・所在地：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1343-1

・TEL： 代表0980-43-5555

・客室数：全97室 (2024年末全客室リノベーション完了)

・SNS： Instagram https://www.instagram.com/ritzcarltonokinawa/(https://www.instagram.com/ritzcarltonokinawa/)

・公式サイト：https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/okarz-the-ritz-carlton-okinawa/overview/(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/okarz-the-ritz-carlton-okinawa/overview/)