釣り具メーカーがなぜBURTLEを？ そして熊撃退スプレーまで──DRESSが見据える“釣りの先”とアウトドアの未来。

有限会社ライラクス「BURTLEと熊撃退スプレー――それを扱い始めたのは、まさかの“釣具メーカー”だった。」BURTLE(バートル)クマよけスプレー

ワークウェアの人気ブランドBURTLE（バートル）、

そして近年注目を集める熊撃退スプレー。





これらの新カテゴリを公式サイトで取り扱い始めたのは、釣り・アウトドアブランドとして知られる DRESS（ドレス）だ。

DRESS マルチブランドストア(https://f-dress.jp/pages/multi-brand-store)では、これまで、

ドローンやカメラ機材のDJIやキャンプギアのSOTO、IGLOO

耐衝撃ケースで知られるPELICANなど、

“フィールドを楽しむためのギア”を扱ってきた。



そんなDRESSが今回新たに手がけるのは、

BURTLE製防寒ウェア/ワークウェアと熊対策・安全用品という異色のカテゴリー。

■ アウトドアを“動ける”ギアで支えるBURTLE(バートル)

BURTLE(バートル)は、

プロフェッショナル向けワークウェアとして培った技術を背景に、

機能性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた製品で注目を集めるブランド。

そのクオリティは、寒冷地での釣りやキャンプといったアクティブシーンにも高い相性を発揮する。

今回、DRESSがセレクトしたのは――

●BURTLE 防寒ブルゾン 7210(https://f-dress.jp/products/4988888101681)

優れた防風、軽量性を誇り「サーモトロン ラジポカ」による保温性能を備えた極地に耐えうるストーム防寒シリーズ

BURTLE 防寒ブルゾン【ブラック】7210

●BURTLE ホットフィッテッド（ユニセックス）(https://f-dress.jp/products/4580661957487)

冬場のワークシーンを快適にサポートする保温性とストレッチ性に優れるアンダーレイヤーホットギアシリーズ

快適なフィットを持続する４WAYストレッチニット素材

BURTLE ホットフィッテッド 4091

●BURTLE コーデュラ・ストレッチデニムカーゴパンツ（ユニセックス）5002(https://f-dress.jp/products/4580661931166)

優れた耐久性とストレッチ性を兼ね備える今のワークスタイルにフィットしたCORDURAシリーズ

アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させた伸縮機能素材

BURTLE コーデュラ・ストレッチデニムカーゴパンツ 5002

等、どれも“現場で動く人”のために設計されており、

釣り・キャンプ・登山・ワークなど幅広いフィールドで活躍する。

さらに、取り扱い開始を記念して定価の半額以下で購入できるキャンペーンを実施中。

（※予告なく終了する場合あり）



高機能ウェアを試すなら今がチャンスだ。

■ 安全への備えを、日常のギアに

もうひとつの注目カテゴリーが、「熊対策・安全用品」

全国的にクマの出没が相次ぐ中、アウトドア活動における“安全装備”への関心が高まっている。



DRESSが今回新たに取り扱いを開始したのは、

●熊撃退スプレー ペッパーマン＆トレーニングスプレー ツインパック（TW-1000）(https://f-dress.jp/products/oc91211)

欧州で最も歴史のあるドイツのペッパースプレーメーカー・カールホーネック社製の熊よけスプレー

携帯性にすぐれたコンパクトサイズの熊よけスプレー「ペッパーマン」 と 成分がほぼ水の為、

試射が可能な「トレーニングスプレー」のパッケージ



ペッパーマン&トレーニングスプレー ツインパック TW-1000

●熊撃退スプレー ベアアタック(https://f-dress.jp/products/4936560123056)

熊の生息地に必携! 熊撃退スプレー! !

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7～8メートルの飛距離

緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止

ベアアタック

どちらも“備えるアウトドア”を支える実用的な安全アイテムとして、

登山者や渓流アングラー、防災意識の高い層から注目されている。

（※使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。本製品は使用者の安全を保証するものではありません。）

■ “釣りを特別なステージへ！”その先へ

DRESSが目指しているのは、単に釣具ブランドとしての枠を超えることではない。



自然の中で活動するすべての人に、安心と快適を届けること。

今回のBURTLEや熊対策用品の取り扱いは、その理念を新しい形で体現する試みと言えるだろう。

そしてそれは、DRESSが掲げるスローガン――

「釣りを特別なステージへ！」

という想いの延長線上にある一歩なのかもしれない。



釣りをきっかけに広がる、アウトドアの新しい可能性。

DRESSはこれからも、フィールドを楽しむすべての人に“動けるギア”を提案していく。

アウトドアの準備に、ぜひ公式オンラインストアをチェック。

DRESS 公式オフィシャルWEBストア :https://f-dress.jp/

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、

2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。

実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。

「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、

初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、

個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。

釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

・DRESSオフィシャルサイト URL

https://f-dress.jp/

・DRESS公式YouTube

https://www.youtube.com/@DRESSOfficial

・DRESS公式Instagram

https://www.instagram.com/dressfishing/

・DRESS公式X

https://twitter.com/dressfishing

・DRESS公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok

・DRESS公式Facebook

https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/

・DRESS公式LINEアカウント

https://page.line.me/lgp3657o

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

オフィシャルE-mail：higashi@laylax.com

担当E-mail：higashi@laylax.com