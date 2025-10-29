釣り具メーカーがなぜBURTLEを？ そして熊撃退スプレーまで──DRESSが見据える“釣りの先”とアウトドアの未来。
BURTLE(バートル)
クマよけスプレー
ワークウェアの人気ブランドBURTLE（バートル）、
そして近年注目を集める熊撃退スプレー。
釣り・アウトドアブランドとして知られる DRESS（ドレス）だ。
DRESS マルチブランドストア(https://f-dress.jp/pages/multi-brand-store)では、これまで、
ドローンやカメラ機材のDJIやキャンプギアのSOTO、IGLOO
耐衝撃ケースで知られるPELICANなど、
“フィールドを楽しむためのギア”を扱ってきた。
そんなDRESSが今回新たに手がけるのは、
BURTLE製防寒ウェア/ワークウェアと熊対策・安全用品という異色のカテゴリー。
■ アウトドアを“動ける”ギアで支えるBURTLE(バートル)
BURTLE(バートル)は、
プロフェッショナル向けワークウェアとして培った技術を背景に、
機能性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた製品で注目を集めるブランド。
そのクオリティは、寒冷地での釣りやキャンプといったアクティブシーンにも高い相性を発揮する。
今回、DRESSがセレクトしたのは――
●BURTLE 防寒ブルゾン 7210(https://f-dress.jp/products/4988888101681)
優れた防風、軽量性を誇り「サーモトロン ラジポカ」による保温性能を備えた極地に耐えうるストーム防寒シリーズ
BURTLE 防寒ブルゾン【ブラック】7210
●BURTLE ホットフィッテッド（ユニセックス）(https://f-dress.jp/products/4580661957487)
冬場のワークシーンを快適にサポートする保温性とストレッチ性に優れるアンダーレイヤーホットギアシリーズ
快適なフィットを持続する４WAYストレッチニット素材
BURTLE ホットフィッテッド 4091
●BURTLE コーデュラ・ストレッチデニムカーゴパンツ（ユニセックス）5002(https://f-dress.jp/products/4580661931166)
優れた耐久性とストレッチ性を兼ね備える今のワークスタイルにフィットしたCORDURAシリーズ
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させた伸縮機能素材
BURTLE コーデュラ・ストレッチデニムカーゴパンツ 5002
等、どれも“現場で動く人”のために設計されており、
釣り・キャンプ・登山・ワークなど幅広いフィールドで活躍する。
さらに、取り扱い開始を記念して定価の半額以下で購入できるキャンペーンを実施中。
（※予告なく終了する場合あり）
高機能ウェアを試すなら今がチャンスだ。
■ 安全への備えを、日常のギアに
もうひとつの注目カテゴリーが、「熊対策・安全用品」
全国的にクマの出没が相次ぐ中、アウトドア活動における“安全装備”への関心が高まっている。
DRESSが今回新たに取り扱いを開始したのは、
●熊撃退スプレー ペッパーマン＆トレーニングスプレー ツインパック（TW-1000）(https://f-dress.jp/products/oc91211)
欧州で最も歴史のあるドイツのペッパースプレーメーカー・カールホーネック社製の熊よけスプレー
携帯性にすぐれたコンパクトサイズの熊よけスプレー「ペッパーマン」 と 成分がほぼ水の為、
試射が可能な「トレーニングスプレー」のパッケージ
ペッパーマン&トレーニングスプレー ツインパック TW-1000
●熊撃退スプレー ベアアタック(https://f-dress.jp/products/4936560123056)
熊の生息地に必携! 熊撃退スプレー! !
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7～8メートルの飛距離
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止
ベアアタック
どちらも“備えるアウトドア”を支える実用的な安全アイテムとして、
登山者や渓流アングラー、防災意識の高い層から注目されている。
（※使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。本製品は使用者の安全を保証するものではありません。）
■ “釣りを特別なステージへ！”その先へ
DRESSが目指しているのは、単に釣具ブランドとしての枠を超えることではない。
自然の中で活動するすべての人に、安心と快適を届けること。
今回のBURTLEや熊対策用品の取り扱いは、その理念を新しい形で体現する試みと言えるだろう。
そしてそれは、DRESSが掲げるスローガン――
「釣りを特別なステージへ！」
という想いの延長線上にある一歩なのかもしれない。
釣りをきっかけに広がる、アウトドアの新しい可能性。
DRESSはこれからも、フィールドを楽しむすべての人に“動けるギア”を提案していく。
アウトドアの準備に、ぜひ公式オンラインストアをチェック。
DRESS 公式オフィシャルWEBストア :
https://f-dress.jp/
【DRESSとは】
DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、
2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。
実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。
2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。
以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。
「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、
初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。
また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、
個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。
釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。
DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。
■会社概要
有限会社ライラクス
フィッシング部門DRESS
本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者 ： 安井 義一郎
・DRESSオフィシャルサイト URL
https://f-dress.jp/
・DRESS公式YouTube
https://www.youtube.com/@DRESSOfficial
・DRESS公式Instagram
https://www.instagram.com/dressfishing/
・DRESS公式X
https://twitter.com/dressfishing
・DRESS公式TikTok
https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok
・DRESS公式Facebook
https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/
・DRESS公式LINEアカウント
https://page.line.me/lgp3657o
【この記事に関する問い合わせ】
担当者：東
TEL：06-6785-0880
オフィシャルE-mail：higashi@laylax.com
担当E-mail：higashi@laylax.com