ティファニー、全国のストアにて「ティファニー ブライダル フェア」を開催

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

世界的なダイヤモンドオーソリティーであるティファニーは、2025年11月1日(土)から11月16日(日)まで全国のティファニー ストアにて「ティファニー ブライダル フェア」を開催いたします。

ティファニーの卓越したクラフトマンシップのヘリテージと、ダイヤモンドの権威としての180年以上に及ぶ歴史を反映した、エンゲージメント リングやウェディング バンド リングが豊富なラインナップでご覧いただけます。

ティファニーのダイヤモンドが誇るのは、長年受け継がれてきた熟練した職人によるカット技術の高さです。ティファニーは、ダイヤモンドのカラット数だけでなく、ダイヤモンドの美しさと輝きを最大限に引き出すクラフトマンシップのレガシーを大切に守ってきました。またティファニーの厳しい倫理基準は、調達から手作業による加工に至るまで、すべての工程において環境や社会的責任への配慮を保証しています。

さらに2020年10月以降、個別登録ダイヤモンドの調達工程に関する情報をクライアントアドバイザーから入手できるだけでなく、ティファニー ダイヤモンド鑑定書にも記載されています。これほどまでの透明性を提供しているのは、グローバル ラグジュアリー ジェエラーのなかでも他に例がありません。

1886年に誕生してから変わらずタイムレスでアイコニックな「ティファニー(R) セッティング」や、このレガシーを引き継ぎながら、モダンなデザインが吹き込まれ2021年に登場した新作「ティファニー トゥルー ラウンド」をはじめとする、ティファニーのエンゲージメント リングとウェディング バンド リング コレクションは、ティファニーが贈るラブストーリーのシンボルです。

フェア期間中、ブライダルジュエリーをご購入いただいたお客様には、素敵な特典をご用意しております。

*特典は予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくは店頭でお問い合わせください。