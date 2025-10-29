約50日間で1万6千人を動員した「みんなで出撃！にゃんこ大戦争展」が福岡に初上陸！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、2025年12月23日（火）から2026年1月12日（月・祝）の期間、福岡 エルガーラホール 8階 大ホールにて「みんなで出撃！にゃんこ大戦争展」を開催いたします。

「にゃんこ大戦争」は全世界累計1億1000万ダウンロードを突破したスマートフォン向けゲームアプリです。

これまで実施したイベントを通じて、「自分の街にも来て欲しい！」や「遠いから行けない」というたくさんのお声をいただき、出来る限り多くの方に楽しんでいただけるイベントにしたいという気持ちから、本イベントは「にゃんこ大戦争」初の巡回展となっております。

本展は2025年8月に兵庫県神戸市で初開催し、約50日間で1万6千人を超える方にご来場いただきました。今回は、大盛況の内に閉幕した巡回展を福岡市・天神で開催します。グッズも数点追加予定です。「にゃんこ大戦争展」は、今後も日本各地での開催を予定しております。今後の巡回先および開催期間については、詳細が決まり次第発表いたします。

開催概要

イベント名：みんなで出撃！にゃんこ大戦争展 福岡会場

公式サイト：https://nyankodaisensouten.com/

会期：2025年12月23日(火)～2026年1月12日(月・祝)

時間：10:00～18:00（最終入場は17:30まで）

会場：福岡 エルガーラホール 8階 大ホール

福岡県福岡市中央区天神1丁目4番地2号

https://www.elgalahall.jp/access/

主催：共同印刷株式会社

企画協力・監修：ポノス株式会社

イベント詳細

・おなじみのにゃんこ城がビッグサイズで登場！

※画像はイメージです。

迫力満点のにゃんこ城が約3mの高さで堂々と登場！

にゃんこたちと一緒に出口から出撃したり、写真を撮ったりしよう！

・『にゃんこ大戦争』の世界をパネルで再現！

日本編をはじめ、未来編や宇宙編、ガマトト探検隊などゲーム内のさまざまなステージがリアルに登場！

立ちはだかる強敵たちへ向かって、にゃんこたちと一緒に侵略しよう！

ブース内は写真撮影OK！『にゃんこ大戦争』の世界を満喫しよう！

・『にゃんこ大戦争』を徹底解剖！

必見！『にゃんこ大戦争』の歴史や過去のコラボなど『にゃんこ大戦争』をもっと楽しめる「オタネコのにゃんこ研究部」を展示！

さらに、ダークダルターニャやネコムートなど、おなじみのキャラクターたちの、開発当時のラフ15点を公開します！

オタネコと一緒に『にゃんこ大戦争』をすみずみまで研究しよう！

・会場限定グッズ発売！

「にゃんこ大戦争展」会場限定のグッズが登場！

「にゃんこ大商店」の一部商品も販売！

※画像はイメージです。

※在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。あらかじめご了承ください。

チケット

通常チケット：一般 1,000円 / 小・中学生 500円

グッズ付チケット：一般 4,300円 / 小・中学生 3,800円

販売期間：2025年10月29日(水)11:00～2026年1月12日(月・祝)

販売場所：ファミリーマート（イベンティファイ）

・2025年12月23日～12月31日分チケット

https://r.funity.jp/nyankodaisensouten-12

・2026年1月1日～1月12日分チケット

https://r.funity.jp/nyankodaisensouten-1

※会期全日、日時指定券の販売のみ

※全て税込表記

※未就学児無料

※会場でのチケット販売はございません プレイガイドで事前にご購入をお願いします

※ご購入されたチケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません

入場者特典

チケットを購入し、ご来場いただいた方全員に、にゃんこのお面をプレゼント！

にゃんこたちになりきって『にゃんこ大戦争展』へ出撃しよう！

※全4種よりランダムで1種のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※入場特典は購入されたチケットの枚数分お渡しします。

※入場特典は数に限りがあります。 無くなりしだい配布終了となります。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

グッズ付チケット入場者特典

「にゃんこ大戦争展」のイラストアクリルプレートがついてくる！

※グッズ付チケットの限定グッズは数量限定となります。 予告なく販売を終了する場合がございます。

※画像はイメージです。実際のグッズとは異なる場合があります。

各種最新情報や注意事項は公式サイト(https://nyankodaisensouten.com/)をご確認ください。

イベントに関するお問い合わせ先

goods_support_kpjm@kyodoprinting.co.jp

※ご連絡頂く際、イベント名を明記ください。

※返信までにお時間を頂く場合があります。

※サポートは日本国内に限ります。

※入力頂いた情報は、お問い合わせに対するご連絡・対応のために利用します。

※共同印刷株式会社の「個人情報の取り扱いについて」に則って取扱います。

https://www.kyodoprinting.co.jp/privacy/release.html

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/651_1_b9ef51388a73209e153a296d5df325f0.jpg?v=202510301256 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願い致します。