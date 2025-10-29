電話占い『Cherir（シェリール）』がサービス開始4周年！1年に1度の最高におトクなキャンペーンを開催！

株式会社ザッパラス

株式会社ザッパラスのグループ会社である株式会社コンコース（代表取締役：川崎正人）は、運営する電話占い『Cherir（シェリール）』がサービス開始より4周年を迎えたことを記念して、2025年10月24日（金）より「4周年記念キャンペーン」を開催中です。

■電話占い『Cherir（シェリール）』とは

電話占い『Cherir』は占いコンテンツ市場で高いシェア率を誇るザッパラスグループである株式会社コンコースが運営する、安心・安全に利用できる電話占いサイトです。サービス名には、フランス語で「愛する」「大切にする」という意味があり、お客様や占い師を大切にしたいという想いを込めています。恋のお悩み、家族・恋人・職場などの人間関係、就職・転職、その他の複雑なお悩みを抱えている方へ、誠実な鑑定とアドバイスをいたします。また、お客様の好みに合った占い師を見つけていただけるよう、様々な視点でのランキングを設けています。

- 提供URL：https://cherir-uranai.com

■感謝の気持ちを込めた4周年キャンペーン

2025年10月24日（金）～11月9日（月）の期間中、日頃からご愛顧いただいている皆様へ感謝の気持ちをこめて、特別なキャンペーンをご用意いたしました。この機会にぜひ『Cherir』をお得にご利用ください。

- キャンペーン詳細：https://cherir-uranai.com/lp/2025_4thAnniversary

その１.：ありがとうクーポンプレゼント！

キャンペーン期間中『Cherir』をご利用の皆さま全員に、鑑定料金が2,000円以上（税込）でご利用いただける“1,000円OFFクーポン”をプレゼントいたします。こちらのクーポンは、最大7回までご利用いただけます。

その２.：事前購入で大幅ポイントアップ！

キャンペーン期間中、鑑定に使えるポイントを事前購入すると、もれなくサービスポイントを加算いたします。こちらは、お一人様最大3回までご利用いただけます。

※4回目以降の購入は通常時のサービスポイントが付与されます。

その３.：ログインボーナス！

キャンペーン期間中はログインボーナスとして1日1回ログインするだけで必ず“40ポイント”が取得できます。

※ログインボーナスの取得は1日1回まで。

※所持ポイントがマイナスの場合はお受け取りいただけません。

その４.：はじめましてポイント

2025年10月24日（金）～ 10月31日（金）の期間中、今まで受けたことのない先生の鑑定を10分以上受け、11月9日（日）までにお問い合わせに「〇〇先生とはじめまして」と送ると最大3,000円分のポイントをプレゼントいたします。

※ポイント付与は11/10(月)以降に順次行います。

【参加方法】

１.今まで鑑定を受けたことのない先生の鑑定を10分以上受ける。

※対象期間：10/24(金)12:00～10/31(金)23:59

２.鑑定を受けた後、お問い合わせから下記のように送る。

※ログイン必須

・お問い合わせ内容：「はじめましてキャンペーン」

・お問い合わせ詳細：「〇〇先生とはじめまして」

上記以外の企画も後日公開いたしますので、公式HPをチェックしてお待ちください。

■『Cherir（シェリール）』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/721_1_5278a64da71ea735158433f5f7aa1809.jpg?v=202510300856 ]

〈株式会社コンコース〉



- 会社名：株式会社コンコース- 公式サイト：https://concourse.jp/- 住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-7 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3階- 設立：2019年12月2日- 主な事業：占いを中心としたコンテンツ企画・制作・運営、オンライン鑑定サービス、アライアンス事業をおこなっています。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定、企業への占いコンテンツの提供など、多様な占いサービスを展開。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com