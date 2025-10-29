【ロイズ】11月前半催事出店情報。人気の生チョコレートなど定番商品のほか、数量限定商品も販売します。
北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店する北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートや数量限定の商品などを販売いたします。
【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/
2025年11月前半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。
・静岡伊勢丹（静岡県） 開催中～11月3日
・まるひろ川越店（埼玉県） 開催中～11月3日
・高崎タカシマヤ（群馬県） 開催中～11月3日
・富山大和（富山県） 開催中～11月4日
・FKD宇都宮店（栃木県） 開催中～11月4日
・そごう千葉店（千葉県） 開催中～11月9日 ※10月31日は催事場閉場日
・岡山天満屋（岡山県） 開催中～11月10日 ※11月4日は催事場閉場日
・小倉井筒屋（福岡県） 開催中～11月11日
・近鉄百貨店和歌山店（和歌山県） 開催中～11月11日
・宮崎山形屋（宮崎県） 開催中～11月20日 ※11月5日、11月13日は催事場閉場日
・ながの東急百貨店（長野県） 10月30日～11月12日
・鶴屋（熊本県） 10月31日～11月24日 ※11月11日は催事場閉場日
・トキハ大分本店（大分県） 11月1日～11月24日 ※11月12日は催事場閉場日
・博多阪急（福岡県） 11月5日～11月11日
・津松菱（三重県） 11月5日～11月17日
・山形屋（鹿児島）（鹿児島県） 11月5日～11月26日
・八木橋（埼玉県） 11月6日～11月17日
・神戸阪急（兵庫県） 11月12日～11月18日
※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。
おすすめ商品
※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。
＼おかげさまで、ロイズの生チョコレートは通年販売開始より30周年を迎えました／
▼生チョコレート[オーレ]
ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。
商品名：生チョコレート[オーレ]
内容量：20粒
価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）
▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]
ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。
商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]
内容量：190g
価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）
＼定番のバトンクッキーに新商品が限定で登場！／
▼バトンクッキー[アーモンド]【新商品】【数量限定】
刻みアーモンドをたっぷりと練り込んで焼き上げたクッキーの片面に、香ばしいアーモンドの風味豊かなホワイトチョコレートをコーティングしました。アーモンドの魅力を存分に味わえるバトンクッキーです。
商品名：バトンクッキー[アーモンド]
内容量：25枚
価 格：税込1,053円（本体価格975円）
▼ピスターシュショコラ
香ばしくコク豊かなピスタチオクリームに、深煎りしたピスタチオと塩がけしたピスタチオの2種類を混ぜ込んで、まろやかなミルクチョコレートに閉じ込めました。 好きな厚さに切り分けて食べるスタイルが楽しいチョコレートです。
商品名：ピスターシュショコラ
内容量：1本
価 格：税込1,944円（本体価格1,800円）
▼板チョコレート[アーモンド入り]
カリフォルニア産の香ばしいアーモンドをまろやかなミルクチョコレートに丸ごと散りばめた、食べ応えある一枚です。
商品名：板チョコレート[アーモンド入り]
内容量：120g
価 格：税込837円（本体価格775円）
上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。
ロイズのLINE公式アカウント友だち募集中
ロイズのLINE公式アカウントでは、期間限定商品のご案内やキャンペーン情報などをお知らせしています。ぜひ友だち追加をお願いいたします。
←友だち追加はこちらから！
（https://lin.ee/kQaeuHU）
【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com
【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/
【Instagram @royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/
【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce
【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU