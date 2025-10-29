STACCATO〈スタッカート〉-′25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催！
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2025年11月5日（水）より-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催いたします。
-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRでは、秋冬の新作アイテムを中心に、今旬なトレンド感あふれるエッジの効いたシューズをバリエーション豊富に展開。
STACCATOで大人気のプラットフォームローファーや、モードなデザインスニーカー、またシックでアーバンなショート＆ロングブーツまで、秋冬らしい季節感を楽しめるシューズを、ぜひイベント期間にお楽しみください。
-FAIR&POP UP SCHEDULE-
■FAIR：11月5日（水）~18日（火）
全店にて、-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催。
※詳しくはSTACCATO HP(https://www.staccato.jp/news/2025/003866/)をご確認ください。
■POP UP：11月12日（水）~18日（火）
伊勢丹新宿店 本館2F婦人靴/プロモーションスペースにて、POP UPを開催
-SPECIAL NOVELTY-
１：『Mini Card Wallet』
会期日より全店とSHEL’TTER WEBSTOREにて、税込30,000円以上お買いあげの方に先着で、オリジナルノベルティ『Mini Card Wallet』（ブラック・ホワイト・キャメル・カーキ・ピンク・マスタード（WEB限定カラー））をプレゼント。
２：『Crystal Bag』
会期日より一部店舗にて、税込50,000円以上お買いあげの方に先着で、オリジナルノベルティ『Crystal Bag』（ブラック・シルバー）をプレゼント。
対象店舗:銀座三越店/名古屋栄三越店/ジェイアール名古屋タカシマヤ店/新潟伊勢丹店/阪急うめだ本店/大丸神戸店/福岡岩田屋店/伊勢丹新宿店※1
※1:伊勢丹新宿店のみ、11月12日(水)～POP UPにて配布開始
※カラーは先着順でお選びいただけます。
※税込50,000円以上ご購入で、『Mini Card Wallet』または『Crystal Bag』のどちらか1つをお選びいただけます。
※どちらも無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
詳細はオフィシャルHPをご確認ください。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
【 About “STACCATO” 】
グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。
スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。
STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。
■STACCATO HP(https://www.staccato.jp/)
■STACCATO ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSSTA/)
■STACCATO Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/)
■STACCATO SHOP LIST(https://www.staccato.jp/shoplist/)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
<会社概要>
・名称：(株)バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
・創業：2000年3月
・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之
・所在地：〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/