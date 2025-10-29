STACCATO〈スタッカート〉-′25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2025年11月5日（水）より-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催いたします。

-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRでは、秋冬の新作アイテムを中心に、今旬なトレンド感あふれるエッジの効いたシューズをバリエーション豊富に展開。

STACCATOで大人気のプラットフォームローファーや、モードなデザインスニーカー、またシックでアーバンなショート＆ロングブーツまで、秋冬らしい季節感を楽しめるシューズを、ぜひイベント期間にお楽しみください。

-FAIR&POP UP SCHEDULE-

■FAIR：11月5日（水）~18日（火）

全店にて、-'25 FALL&WINTER COLLECTION- FAIRを開催。

※詳しくはSTACCATO HP(https://www.staccato.jp/news/2025/003866/)をご確認ください。

■POP UP：11月12日（水）~18日（火）

伊勢丹新宿店 本館2F婦人靴/プロモーションスペースにて、POP UPを開催

-SPECIAL NOVELTY-

１：『Mini Card Wallet』

会期日より全店とSHEL’TTER WEBSTOREにて、税込30,000円以上お買いあげの方に先着で、オリジナルノベルティ『Mini Card Wallet』（ブラック・ホワイト・キャメル・カーキ・ピンク・マスタード（WEB限定カラー））をプレゼント。

２：『Crystal Bag』

会期日より一部店舗にて、税込50,000円以上お買いあげの方に先着で、オリジナルノベルティ『Crystal Bag』（ブラック・シルバー）をプレゼント。

対象店舗:銀座三越店/名古屋栄三越店/ジェイアール名古屋タカシマヤ店/新潟伊勢丹店/阪急うめだ本店/大丸神戸店/福岡岩田屋店/伊勢丹新宿店※1

※1:伊勢丹新宿店のみ、11月12日(水)～POP UPにて配布開始

※カラーは先着順でお選びいただけます。

※税込50,000円以上ご購入で、『Mini Card Wallet』または『Crystal Bag』のどちらか1つをお選びいただけます。

※どちらも無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

【 About “STACCATO” 】

グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。

スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。

STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。

■STACCATO HP(https://www.staccato.jp/)

■STACCATO ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSSTA/)

■STACCATO Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/)

■STACCATO SHOP LIST(https://www.staccato.jp/shoplist/)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

<会社概要>

・名称：(株)バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・創業：2000年3月

・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地：〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/