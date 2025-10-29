ありそうでなかった!頑丈で軽量、汚れにも強くキャンプがもっと楽しくなる2サイズのアウトドア用ギアケースを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)から、大切なギアをしっかりと保護する、アウトドア用ギアケースを11月上旬より新発売いたします。



外側にはポリカーボネートを採用。真空成形によって造形されたボディは、軽量でありながら衝撃や傷に対して高い耐性を備えています。サイズはLサイズとMサイズの2種類、カラーはベージュとブラックの2色からお選びいただけます。

内部には耐衝撃クッションをはじめ、カスタマイズ可能なモールシステムや大型ポケットを搭載し、収納力と使いやすさを両立しています。また、スタッキング(積み重ね)にも対応しており、車載時や保管時にもスペースを有効に活用できます。

アウトドアシーンでの振動や衝撃から、大切なギアを守る!NESTOUT(ネストアウト)シリーズのギアケース

- アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)シリーズのギアケースです。- キャンプなどのアウトドアで、運搬・移動時に発生する振動や衝撃から、大切なギアを守ります。- 外側にはポリカーボネートを採用。真空成形によって造形されたボディは、軽量でありながら、衝撃や傷に対して高い耐性を備えています。また、汚れも簡単に拭き取ることができ、水が染み込むこともありません。※ポリカーボネート自体は水を通しませんが、本製品は防水仕様ではありません。浸水する場合や継続的に水がかかる場合、ファスナー部分から水が侵入することがあります。

自由なカスタマイズが可能

高い収納力を実現

- 同シリーズのギアケースとスタッキングが可能です。LサイズはMサイズ約2個分の大きさで、同サイズ同士の重ね置きはもちろん、Lサイズの上にMサイズを2つ並べて配置できます。車載時や保管時にも、スペースを有効に活用できます。

中フタにはベルクロ対応のモールシステムを装備。小型ギアやポケットなどの取り付け、ワッペンのカスタムなどが可能です。用途に応じた自由なカスタマイズを楽しめます。

※MOLLE(モール/Modular Lightweight Load-carrying Equipment：モジュラー式軽量装備運搬システム)は、アメリカ軍が定めた装備品の規格(システム)です。本製品のモールシステムは、この規格に基づいて設計されています。

【Lサイズ】

収納性が高くさまざまなギアをしっかりと保護します。内側には厚みのあるクッションを5枚付属しています。配置を自由に変えることができ、最大6か所に仕切れます。また着脱式で簡単に取り外せます。

上部フタ側には2つのファスナーポケット、中仕切り部分には2つのストレッチポケットを配置。さらに、上フタと中仕切りの間にも収納スペースを設けており、収納力に優れた設計です。

平置き時、横置き時の2つの面の四隅それぞれに底鋲が付いており、平らな場所では、地面に直接触れることなく安心して置くことができます。スタッキング時には、下段ケースの凹部と底鋲が合わさることで、位置が固定されます。

※スタッキングは平置き時のみ可能です。

【Mサイズ】

収納性が高くさまざまなギアをしっかりと保護します。内側には厚みのあるクッションを3枚付属しています。配置を自由に変えることができ、最大4か所に仕切れます。また着脱式で簡単に取り外せます。

上部フタ側にはファスナーポケット、中仕切り部分にはストレッチポケットを配置。さらに、上フタと中仕切りの間にも収納スペースを設けており、収納力に優れた設計です。

平置き時の底面の四隅に底鋲が付いており、平らな場所では、地面に直接触れることなく安心して置くことができます。スタッキング時には、下段ケースの凹部と底鋲が合わさることで、位置が固定されます。

※スタッキングは平置き時のみ可能です。

ケース本体とフタをつなぐコードで、フタの角度を調節でき、展開した状態で使えます。

ハンドル付きで、スムーズな持ち上げを実現

- ハンドルが付いており、持ち上げる際に便利です。※スタッキングは平置き時のみ可能です。LサイズMサイズ

アウトドアに特化した"NESTOUT(ネストアウト)"シリーズ

NESTOUT(ネストアウト)>https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

NESTOUT ギアケース Lサイズベージュ

型番：BM-NESTGC1LBE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-NESTGC1LBE.html

NESTOUT ギアケース Lサイズブラック

型番：BM-NESTGC1LBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-NESTGC1LBK.html

NESTOUT ギアケース Mサイズベージュ

型番：BM-NESTGC1MBE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-NESTGC1MBE.html

NESTOUT ギアケース Mサイズブラック

型番：BM-NESTGC1MBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-NESTGC1MBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251028-01/

ご購入はこちら

NESTOUT ギアケース Lサイズ ブラック 型番：BM-NESTGC1LBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV2KCY36/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV2KCY36/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14548256/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009507373/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550401104/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550401104.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550401104.html

NESTOUT ギアケース Mサイズ ベージュ 型番：BM-NESTGC1MBE

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV2KGSBS/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV2KGSBS/?smid=AQP4DXR3IHIEL&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14548257/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009507374/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550401111/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550401111.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550401111.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一