如月レオン6ヶ月連続配信リリース！第1弾「黒い薔薇は罪に咲く」を10/29(水)配信リリース！
「黒い薔薇は罪に咲く」アートワーク
BS番組「演歌百撰」などで話題になった歌謡歌手、如月レオン（キサラギ レオン）が6ヶ月連続で新曲を配信リリースする。第1弾として「黒い薔薇は罪に咲く」を10/29(水)にリリースした。
本作は如月レオン自身の作詞。どこか懐かしい、聴いたことがあるような平成歌謡のメロディが特徴だ。
(各種配信サービス：https://lnk.to/LK_BRBIS )
＜如月レオンコメント＞
■6ヶ月連続リリースについて
2025年から2026年にかけて新曲をリリースします。
先のことはおろか、明日さえも見えない現代ですが、生を授かりし者、天命を全うする時がくる！と諦めずに人生を皆様に歩んで頂きたい私の願いと、少しでも励みになれば本望です。今までリリースした楽曲との違いは、暗い歌詞がなく、気持ちを前向きに表現した所です。
■黒い薔薇は罪に咲くについて
当初は主人公を天使に設定して考えましたが、話が広がっていかないので、"悪魔になりスマス天使"を主人公にしました。「笑顔を見せて」「涙を拭いて」は聞いて下さる方への応援メッセージです。
●楽曲情報●
2025年10月29日(水)リリース
アーテイスト名：如月レオン（キサラギ レオン）
楽曲タイトル：黒い薔薇は罪に咲く
レーベル名：Rose Create
各種配信サービス： https://lnk.to/LK_BRBIS
●如月レオン プロフィール●
2017年1stシングル「雨」にてデビュー。
BS11の番組「演歌百撰」に出演以来、その圧倒的な存在感で話題となる。
2019年7月31日、自身の作詞による2ndシングル「珈琲ラプソディ」をリリース。
2018年～如月レオンの雨やどり(ラジオ大阪)パーソナリティ。
以降、定期的に配信リリースをしている。
-SNS-
X:https://x.com/leonk2019
-事務所HP-
https://rosecreate.jp/kisaragileon/