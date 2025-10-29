¡ÖÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×Æó¸Ôµ¿ÏÇ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò»³ËÜÉñ¹á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×ÏÃÂê¤Î¡ÈÏÀÇË²¦¡É¤¿¤á¤¯¤Ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë»³ËÜÉñ¹áÀä»¿¡Ã¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè7ÏÃ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤«¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤Ç¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬Ë½¤«¤ì¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ÎÂè7ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤È¤Ï
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë°¦¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ÎøÌÏÍÍ¤È³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥êー¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¢¤È¤¦¤¢¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ³ÀÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤Ê¡Ê26ºÐ¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢¤¦¤é¤é¡Ê25ºÐ¡¿¥ìー¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¡¢¤¨¤ß¤ê¡Ê26ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡Ê28ºÐ¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¡¢¥µ¥ê¥ª¡Ê31ºÐ¡¿½÷Í¥¡¦¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤È¡¢¤¤¤Ö¤¡Ê24ºÐ¡¿YouTuber¡Ë¡¢¤«¤¤¤ê¡Ê25ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¡¢¤¿¤Ä¤ä¡Ê21ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¡¢¤¿¤á¤¯¤Ë¡Ê37ºÐ¡¿µ¯¶È²È¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤ª¡Ê24ºÐ¡¿·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÃÂê¤Î¡ÈÏÀÇË²¦¡É¤¿¤á¤¯¤Ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë»³ËÜÉñ¹áÀä»¿¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é´ò¤·¤¤¡ª¡×
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ì¹Ô¤¬¥°¥ëー¥×¥Çー¥È¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃÝÉÙÅç¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè6ÏÃ¤Ç¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿µ¯¶È²È¡¦¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¤Î¥µ¥ê¥ª¤òÍ¶¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥Çー¥È¤Ø¡£¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ê¥ª¤¬ÀäÂÐ¤Ä¤±¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¢¤²¤ë¤ï¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Õ¥§¥êー¾è¤ê¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ê¥ª¤Ï¡Ö¿Í¤ËÊª¤ò¤¢¤²¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¾Ð´é¡£MC¤Î»³ËÜ¤â¡Ö¤³¤Î¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¡Ë¤¢¤²Êý´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤YouTuber¤Î¡È¥Ô¥å¥¢¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¡É¤Ë»³ËÜÉñ¹á¥á¥í¥á¥í¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡×
°ìÊý¡¢YouTuber¤Î¤¤¤Ö¤¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤µ¤¯¤é¤È³¤ÊÕ¥Çー¥È¤Ø¡£¤ªÂ·¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À±º½¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡ÊÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¤µ¤¯¤é¤Ë¡Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥Ýー¥Á¤È°ì½ï¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ã¿è¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï»³ËÜ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ä¡×Æó¸Ôµ¿ÏÇ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò»³ËÜÉñ¹á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×
ºÇ¸å¤ÎÌë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÏÉ¬¤ºÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¡È9¤Î¼ÁÌä¥ê¥ìー¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¼¡¤Î¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î9¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£9¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤µ¤¯¤é¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤µ¤ª¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡Ö¥é¥Ö¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤À¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º®Íð¤¹¤ë¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î¤¨¤ß¤ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é²¶¤Ï¤¨¤ß¤ê¤ÈÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¦¤é¤é¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¨¤ß¤ê¤È¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¾®À¼¤ÇÓñ¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¤¦¤é¤é°ìËÜÀë¸À¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¨¤ß¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ³¤±¤ë¤Þ¤µ¤ª¤ËÂÐ¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢Á´Éô¡ª¡×¤È·ã¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤Þ¤µ¤ª¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¤¨¤ß¤ê¤Ë¡È¾Þ¶â¥²¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤âÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö¤¨¤ß¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¨¤ß¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤â¡Ö¤Þ¤µ¤ª¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥«¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¤Î¤¦¤é¤é¤ò°ìÅÓ¤Ë»×¤¦ÇÐÍ¥¡¦¤«¤¤¤ê¤Ë¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãーÀâ¡×¤¬µÞÉâ¾å¡£ºÇ½ª²ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤ò¤á¤°¤ë¹Í»¡¤¬ÇòÇ®¤·¤¿¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè7ÏÃ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£Á´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
¡ãÂè7ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p70
¡ãÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ä
Âè1ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10
Âè2ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p20
Âè3ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p30
Âè4ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p40
Âè5ÏÃURL ¡§https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p50
Âè6ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p60
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/90-1904
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://youtu.be/k4lIVLViMXo
À©ºî:µÈËÜ¶½¶È
À©ºî¶¨ÎÏ:CJ ENM
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
