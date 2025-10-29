『モブせか』公式スピンオフや『転剣』などアニメ第２期進行中の注目タイトルが登場！更に期待のW新シリーズも！GCノベルズ新刊は10月30日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2025年10月30日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！　１』


『迷宮のナダ 1』


『転生したら剣でした 20』


『あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5』






追放領主とメイドゴーレムがいく、ゴーレム無双魔境開拓記！

＜書籍情報＞


領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！　１


小説： kimimaro


イラスト：詰め木


ISBN：9784867168592


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2025年10月30日


https://gcnovels.jp/book/1992


戦え――ただ生き抜くために。

＜書籍情報＞


迷宮のナダ 1


小説：乙黒


イラスト：メ脳


ISBN：9784867168585


価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）


発売日：2025年10月30日


https://gcnovels.jp/book/1991


ゴルディシア大陸に神剣が集う！

＜書籍情報＞


転生したら剣でした 20


小説：棚架ユウ


イラスト：るろお


ISBN：9784867168561


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2025年10月30日


https://gcnovels.jp/book/1989


リオンとアロガンツ、陰謀渦巻く大空へ――出力全開!!

＜書籍情報＞


あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5


小説：三嶋与夢


イラストレーター：悠井もげ


キャラクター原案：孟達


ISBN：9784867168578


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2025年10月30日


https://gcnovels.jp/book/1988


夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】　https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)


2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。


読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。


アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。


新刊は毎月30日頃発売です。



