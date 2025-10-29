『モブせか』公式スピンオフや『転剣』などアニメ第２期進行中の注目タイトルが登場！更に期待のW新シリーズも！GCノベルズ新刊は10月30日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2025年10月30日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！ １』

『迷宮のナダ 1』

『転生したら剣でした 20』

『あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5』

追放領主とメイドゴーレムがいく、ゴーレム無双魔境開拓記！

＜書籍情報＞

領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！ １

小説： kimimaro

イラスト：詰め木

ISBN：9784867168592

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2025年10月30日

https://gcnovels.jp/book/1992

戦え――ただ生き抜くために。

＜書籍情報＞

迷宮のナダ 1

小説：乙黒

イラスト：メ脳

ISBN：9784867168585

価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）

発売日：2025年10月30日

https://gcnovels.jp/book/1991

ゴルディシア大陸に神剣が集う！

＜書籍情報＞

転生したら剣でした 20

小説：棚架ユウ

イラスト：るろお

ISBN：9784867168561

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2025年10月30日

https://gcnovels.jp/book/1989

リオンとアロガンツ、陰謀渦巻く大空へ――出力全開!!

＜書籍情報＞

あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5

小説：三嶋与夢

イラストレーター：悠井もげ

キャラクター原案：孟達

ISBN：9784867168578

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2025年10月30日

https://gcnovels.jp/book/1988

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。

アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。

新刊は毎月30日頃発売です。

