『モブせか』公式スピンオフや『転剣』などアニメ第２期進行中の注目タイトルが登場！更に期待のW新シリーズも！GCノベルズ新刊は10月30日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2025年10月30日に発売いたします。
『領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！ １』
『迷宮のナダ 1』
『転生したら剣でした 20』
『あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5』
追放領主とメイドゴーレムがいく、ゴーレム無双魔境開拓記！
＜書籍情報＞
領地のすべてをゴーレムで自動化した俺、サボっていると言われて追放されたので魔境をチート技術で開拓します！ １
小説： kimimaro
イラスト：詰め木
ISBN：9784867168592
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2025年10月30日
https://gcnovels.jp/book/1992
戦え――ただ生き抜くために。
＜書籍情報＞
迷宮のナダ 1
小説：乙黒
イラスト：メ脳
ISBN：9784867168585
価格：1,430円 （本体1,300円＋税10%）
発売日：2025年10月30日
https://gcnovels.jp/book/1991
ゴルディシア大陸に神剣が集う！
＜書籍情報＞
転生したら剣でした 20
小説：棚架ユウ
イラスト：るろお
ISBN：9784867168561
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2025年10月30日
https://gcnovels.jp/book/1989
リオンとアロガンツ、陰謀渦巻く大空へ――出力全開!!
＜書籍情報＞
あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です 5
小説：三嶋与夢
イラストレーター：悠井もげ
キャラクター原案：孟達
ISBN：9784867168578
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2025年10月30日
https://gcnovels.jp/book/1988
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
