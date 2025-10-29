100人の歌枠リレーで目指せ、ギネス世界記録(TM) ！「カラオケJOYSOUND for STREAMER」初主催イベントの参加者を募集！～期間中は、人気曲を含む50曲以上が無料で歌い放題に！～

株式会社エクシング

株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）は、ライブ配信・動画投稿者（STREAMER）をターゲットとした個人向け本格カラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」の1周年を記念して、100人の歌枠をつなぐ初主催イベント「世界一の歌枠リレーへの挑戦」を12月5日(金)、6日（土）に開催することを決定し、一般参加者の募集を開始しました。

公式HP：https://streamer.joysound.com/

動画配信プラットフォームで活動する配信者の表現の幅を広げ、リスナーとのつながりを深めることを目的に誕生した「カラオケJOYSOUND for STREAMER」。「YouTube」「Twitch」「ニコニコ動画」「OPENREC.tv」などで、誰でも気軽にカラオケを活用した配信を行うことができ、サービス開始以来、多くの方にご支持をいただいています。

そんな「カラオケJOYSOUND for STREAMER」の1周年を記念して開催する今回のイベントでは、「歌枠」をつないでいく『歌枠リレー』を、総勢100名の出演者によって実施します。12月5日(金)18時より、各出演者が15分ずつ交代でYouTubeの活動チャンネルにて歌枠を配信。100名のリレーが見事完結した場合には、「生配信のカラオケ歌枠リレーイベントに参加した最多人数（Most participants in a livestreamed karaoke relay event）」のギネス世界記録(TM)へのチャレンジ認定を受け、世界一の歌枠リレーとして登録される見込みです。

出演者は、企業VTuberプロジェクトをはじめ、KADOKAWA CSP、Game8からの出演に加え、日頃サービスをご利用いただいているユーザーの皆様の出演枠もご用意しました。なお、本イベント開催に伴い、12月2日（火）～12月8日（月）の期間中は、従来のお試し曲に加えて、カラオケ人気曲20曲を始めとした全50曲を無料で追加開放！普段から本サービスをご愛用いただいている皆さまはもちろん、カラオケを活用した配信に挑戦してみたいという方でも、気軽にご応募いただけます。まだサービスをご利用されていない方も、この機会にぜひ、無料でカラオケ配信をお楽しみください。

＝＝ 「世界一の歌枠リレーへの挑戦」 概要 ＝＝

■イベント名：世界一の歌枠リレーへの挑戦

▽特設ページ：https://streamer.joysound.com/anniversary/1st

※特設ページの応募要項をよくご確認の上、ご応募ください。

■開催日：2025年12月5月(金)18:00～12月6日(土)19:00頃予定

■利用プラットフォームサービス：YouTube

■利用音源サービス：カラオケJOYSOUND for STREAMER

■参加者：総勢100名（1枠：15分）

・一般参加応募期間：2025年10月29日(水)～11月5日(水)23:59

・一般参加応募枠：10～20名を予定 ※応募者多数の場合は事務局にて選考させていただきます。

・出演者、タイムテーブル：11月中旬まで順次発表予定

■無料配信曲一覧（予定）：：https://streamer.joysound.com/song/spot/1st-anniversary-free

対象期間：12月2日(火)～12月8日(月)

【特別協力パートナー】

■Game8：https://game8.co.jp/

「ゲームをもっと楽しくする、ゲームを通じて“楽しい“を共有する」という理念の元、2014年に創業。ゲーム総合情報サイトとして国内トップクラスの月間最大5億PV、4,200万UUの実績を持ち、ゲーム総合情報サイト以外にもインフルエンサーを活用したIP事業、グループ会社を通じたエンタメ向け総合決済サービス事業の他、デジタルを通じてゲーム業界を活性化するための諸事業を展開しています。

■KADOKAWA CSP：https://x.com/CreatorSupportP

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、利用YouTubeチャンネル数は600チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,000万人以上（*2）にのぼります。

CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、サービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2024年12月末時

【出演参画PJ】

■THINKR 少女革命計画：https://girlsrevolutionproject.jp/

「少女革命計画」は、音楽×物語のプロジェクト。KAMITSUBAKI STUDIOの次世代の才能達、バーチャルとリアルを越境するXtuberユニット「心世紀」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰」を中心に、複数のアーティストとコンポーザーによる音楽とリンクする物語が展開されていくプロジェクトです。

■Sony Music VEE：https://vee-official.jp/

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計23名のVTuberが在籍中。

■ホリプロ ねくすとぴあ：https://nextopia.jp/ （https://www.youtube.com/@nextopia_jp）

ねくすとぴあとは、“自分らしく”、好きなこと、やりたいことに 全力で取り組み、その先の夢を叶える為に仲間とともに成長していく株式会社ホリプロが運営するバーチャルライバープロジェクトです。生配信や動画を通して、ファンの皆さんと一緒に成長していくことを目指しています。歌やゲーム、イラスト制作など、幅広い才能を持ったライバーが活動しています。

【サービス概要】 カラオケJOYSOUND for STREAMER

販売プラットフォーム：Steam

搭載機能：JOYSOUNDのカラオケ採点相当の採点機能、楽曲検索、キー変更、グリーンバック背景など

配信可能プラットフォーム：YouTube、Twitch、ニコニコ動画、OPENREC.tv

利用プラン Basicプラン：趣味で配信をされる方へ：30日間 3,500円（税込）

Proプラン：本格的に配信活動されている方へ：30日間 10,000円（税込）

※法人でのご利用をご希望の場合は別途法人お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

※各プラン詳細は「カラオケJOYSOUND for STREAMER 配信・動画利用ガイドライン」を必ずご確認ください。

公式HP：https://streamer.joysound.com/

公式X：https://x.com/joysound_skara

イメージ動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=EGlxa6lvS0Q

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EGlxa6lvS0Q ]

※配信プラットフォーム以外で配信を行った場合、規約等に違反している場合、（投稿した動画が）削除される可能性があります。

※ライブ配信および、動画投稿におけるサービスの利用にあたっては「カラオケJOYSOUND for STREAMER 配信・動画利用ガイドライン」を参照の上ご利用ください。

