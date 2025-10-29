『リネージュM』今年もアデン大陸にハロウィンの季節がやってきた！新規変身「ヴァンパイア」変身カードが手に入るチャンス！「HALLOWEEN CARNIVAL 2025」スタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年10月29日(水)にハロウィンイベントの開始をお知らせします。

■HALLOWEEN CARNIVAL 2025

【開催期間】

2025年10月29日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年11月5日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、ギラン村の背景やNPC(※)がハロウィン仕様に変更され、レベル60以上のキャラクターが入場できるハロウィン限定の特殊ダンジョン「魔女の洞窟」が登場します。

ダンジョン内に出現するモンスターを討伐すると、ゲーム内通貨「アデナ」と経験値を獲得できます。

さらに、期間中配信されるイベントクエストを達成すると、特定の変身カードやマジックドールカードなどのアイテムの中から定められた確率に基づいて1種を獲得することができる「ハロウィンプレゼント箱(イベント)」を獲得できます。

「ハロウィンプレゼント箱(イベント)」を使用すると、低確率で新規変身「ヴァンパイア」の変身カードを獲得できる可能性があるので、ぜひ特殊ダンジョンに挑戦してみてください。

※NPC:Non Player Characterの略称。ゲーム内の案内人。

≪「HALLOWEEN CARNIVAL 2025」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24559

このほかにも、「新規変身追加」や、「秋のサーバー移動キャンペーン」の開始などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2025年10月29日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24560

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

