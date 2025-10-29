【取材風景をちょい見せ】”痛みが伝わりすぎるプロレス”を体現する天龍プロジェクトより、天龍源一郎&佐藤光留が誌面に登場！「月刊スカパー！」2025年11月号が絶賛発売中！

ぴあ株式会社

スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の11月号は、全国書店、WEBストアにてお買い求めください。

天龍源一郎&佐藤光留

今回は、天龍源一郎&佐藤光留の取材風景をちょい見せ！

11月号のバトル連載「鈴木 健.txtの場外乱闘」では、天龍源一郎&佐藤光留の独占インタビューを撮りおろし写真と共に掲載しています。

FIGHTING TV サムライでは、11月10日（月）後10:00より、『天龍プロジェクト「天龍源一郎 引退10周年記念興行～革命飛翔～」 11.4 後楽園ホール』を放送！

天龍プロジェクトのビッグマッチ。異次元のテクニシャン対決「矢野啓太×ザック・セイバーJr.」や、「越中詩郎&諏訪魔&佐藤光留×鈴木みのる&真霜拳號&進祐哉」など、全カードが必見です。

天龍源一郎

「天プロは捨てたもんじゃないよ」

天龍源一郎の“龍魂〞を継承する者たちが集う「天龍プロジェクト（通称：天プロ）」について、思い入れを語る天龍。

「はじめは『なんだよこいつらは？』と思ったが、天プロに集う選手たちの試合を見て、その姿が、自分の中にあるプロレスと合致した」という。

天龍が天プロや選手について胸の内を語る中、しっかりと耳を傾け、真剣に、時々嬉しそうに言葉を受け止める佐藤の様子がとても印象的でした。

佐藤光留

「宇宙のどこを探しても、これ以上"痛みが伝わりすぎるプロレス"はない」

「天プロの後楽園は、また違うものがある」

11.4 後楽園ホールの試合の話になると、「"天プロの後楽園大会"には特別な思いがある」と真剣な表情を見せる佐藤。

「試合を見たお客さんに、”佐藤光留は有名なあの選手よりも凄かった”、”次は新木場にもいってみようか”と言わせたい」と意気込みを語ってくれました。

2人のプロレスラーの熱い思いが伝わりすぎる、インタビューと撮りおろし写真は、ぜひ本誌でご確認ください！

巻頭のエンタメ特集も、盛りだくさんの内容でお届け！

【特集１】パブリックイメージを覆せ！ 岩田剛典“らしさ”の先へ

音楽活動のみならず、ドラマなど、演技でも活躍の場を広げている岩田剛典。

最新主演映画「金髪」では、本人のイメージとはかけ離れたキャラクターを演じている。

そんな彼が見据える“未来の自分”とは？

【特集2】福本莉子&高橋恭平が紡ぐ 青春のきらめき

00年代に大ヒットした咲坂伊緒による少女漫画「ストロボ・エッジ」が、

福本莉子&高橋恭平のW主演で待望の実写ドラマ化。

青春の輝きに満ちた原作の魅力を2人はどう表現したのだろうか？

【特集3】蒼井翔太&七海ひろき DRAMATICな一夜を共に

蒼井翔太と七海ひろきが、ミニアルバム『METEORA』のコラボライブを開催。

異なる道を歩み、気付けば重なる場所にいた2人が出会うのは必然の奇跡。

2人が魅せて、聴かせた、一日限りの公演の模様をリポートする。

【特集4】11/1は犬の日 No.ワンなワンコが大集合！

11/1の「犬の日」に合わせて、No.ワン(ハート)なワンコたちをフィーチャー。

そのかわいさや優しさで人を癒やしたり、たくましさで世界の平和を守ったり...。

そんなワンコの魅力に、きっとあなたもとりこ！

インタビュー＆レビューは、

岩田剛典、林裕太、彩風咲奈、福本莉子&高橋恭平、蒼井翔太&七海ひろき、高倉健&菅原文太、ラグビー日本代表、天龍源一郎&佐藤光留、矢満田衛良（法政大学アメリカンフットボール部）、SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 -30th ANNIVERSARY-、白石涼子、翼和希、ジェン・イェチョン 他が登場。

大好評の読者プレゼント企画では、

岩田剛典、林裕太、彩風咲奈のサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！

岩田剛典のサイン入りチェキ林裕太のサイン入りチェキ彩風咲奈のサイン入りチェキ

【商品概要】

『月刊スカパー！』11月号

発行：ぴあ株式会社

発売日：10月24日（金）

価格：760円 （税込）

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSYP24B2

ほか、全国書店、WEBストアにて発売

【映画情報】

「金髪」 11月21日（金）公開

公式HP https://kinpatsumovie.com/