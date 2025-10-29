株式会社マクサス、リセール検証プログラム（β）を開始-ブランド品の「購入から1年後のリセール価格」を検証

株式会社マクサス

出張買取・総合リユース事業を展開する株式会社マクサス（本社：東京都品川区、代表取締役：関 憲人）は、ブランド品・高額小物を対象にしたリセール検証プログラム（β）の運用を開始しました。査定直後の保管・リペア基準（コンディション維持の必須手順）を施行するとともに、販売代行の90日運用方針（チャネル選定と進捗公開の型）を導入。「いつ・どのチャネルで・どのように売ると実際いくらになるのか」を、匿名化データの四半期サマリで可視化します。

背景

ブランド品の二次流通は、相場変動・保管状態・希少性・季節要因などで価格が上下し、“買って持てば上がる”という期待が必ずしも成立しません。加えて、保管や取り扱いの些細な差が、再販時に査定の大幅な下振れを招く事例も散見されます。

一方で、即時買取／販売代行（委託）／オークションといったチャネル選択は、手取り・期間・手間のトレードオフを伴い、個別判断が属人的になりがちでした。

当社は、保管・リペアの運用基準と90日での売却方を標準化し、利用者が「売却の現実」を意思決定に反映できる状態を目指します。

主な観察結果

- 保管状態の影響は大：一部アイテムは、汚れ・黄変・保管痕により査定が大幅に下振れ。「購入時より希少性が上がっても、状態劣化が相殺」するケースを確認。相場は一様に上がらない：ピーク期（購入当時）から落ち着いた銘柄や、需要が鈍化したカテゴリも存在。「上がり続ける」前提は危ういことを実例で示した。チャネル選択の重要性：即時の現金化を優先すべき案件／代行販売で時間をかけるべき案件が分かれる。修理の有無や想定期間によって手取り・スピード・手間のバランスが大きく変わる。修理の費用対効果：軽微なメンテで回復するケースと、費用が回収困難なケースを峻別。リペア“可否”の判断が結果に直結。

利用者メリット

- “根拠のある手取り”：保管・リペアの差が価格に与える影響を明確化。ムダな減額を抑制。- “チャネル比較の透明性”：即買取／委託／オークションのトレードオフを、データとルールで説明。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「“買えば上がる”という期待と、“現実の売却価格”にはギャップがあります。今回は、その差が保管・相場・チャネルのどこで生じるのかを、検証しました。私たちは数字の根拠を示しながら、最適な売り方（即買取／委託・オークション）を個別の事情に合わせてご提案します。」

◆マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

