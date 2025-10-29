¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÉ¤á¤¿¡ª¡×¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¦¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤á¤ë¡Ä³¨ËÜ¤«¤éÆÉ¤ß¤â¤Î¤Ø¤Î¶¶¤ï¤¿¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª±Ñ¹ñ¤Ç£¸ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ¡Ó¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè£³´¬È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÆÁ´Ö½ñÅ¹ ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®µÜ±Ñ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¥·¥êー¥ºÎß·×8ËüÉôÆÍÇË¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¥·¥êー¥º¡¦Âè3´¬¡Ø¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£³.¡¡¤Ï¤«¤»¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¡Êhttps://www.tokuma.jp/book/b669487.html¡Ë¤ò¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
"¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÉ¤á¤¿¡ª" ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ä ¥«¥éーÁÞ³¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÏÃÂêºî
¤æ¤¦¤«¤ó¤Ê¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿±Ñ¹ñÈ¯¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè£³´¬¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸«³«¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥éーÁÞ³¨¤¬»È¤ï¤ì¡¢²£½ñ¤¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢Ê¸¾ÏÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤°¤ó¤°¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢³¨ËÜ¤«¤éÆÉ¤ß¤â¤Î¤Ø¤Î¶¶¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡ÊÂè1´¬¡¦Âè2´¬¡Ë¢¡
ËÁ¸±¤òÌ´¸«¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡¢¥Í¥º¥ß¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¥Ú¥É¥í¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¼·¤Ä¤Î³¤¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¡¢¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤ë¡¢
ÅÁÀâ¤Î¥Òー¥íー¡Ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ¡Ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ï¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÁ¸±ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ú¥É¥í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¥Í¥º¥ß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤í¤·¤¤¥«¥ï¥¦¥½Âà¼£¤Ë¡¢
Â¤ò¤Õ¤ß¤¤¤ì¤ë¤ÈÆóÅÙ¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢³¤¤ÎÄì¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤ÎµÜÅÂ¡Ä¡£
¶õ¤ò¼«Í³¤ËÈô¤Ó¡¢¿¼³¤¤Î°Å°Ç¤ò¤«¤¤ï¤±¡¢Ì£Êý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥Í¥º¥ß¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¡£
¡Ò¥Í¥º¥ß¤Î´ðÃÏ¡Ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤âËÁ¸±ÃÄ¤ËSOS¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡Ä¡©
¤Ä¤¤¤Ë±§Ãè¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹ËÁ¸±ÃÄ¡Ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¡ª¡©
¿ï½ê¤Ë¸÷¤ë¡Ö±§Ãè¥Í¥¿¡×¤Ë¤â¥Á¥å～¥â¥¯¡ª
¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤ÎÍÌ¾»ùÆ¸½ñÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥ê¥²ー¥¿ー¥º¡¦¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ö¥¢¥ê¥²ー¥¿ー¥º¡¦¥Þ¥¦¥¹¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ¡Ó¥·¥êー¥º¡£
Âè1´¬¤Ç¤Ï¡Ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦½ôÅç¡Ó¤¬¹¤¬¤ë³¤¡¢Âè2´¬¤Ç¤Ï³¤¤ÎÄì¤Î¡Ò³¤¥Á¥å¥¦µÜÅÂ¡Ó¤òÉñÂæ¤ËÂç³èÌö¤·¤¿ËÁ¸±ÃÄ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È±§Ãè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡¢¤¢¤ë´í¸±¤¹¤®¤ë·×²è¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢Âç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¡Ú£³´¬¤Ï¤³¤³¤Ë¥Á¥å～¥â¥¯¡ª¡Û¤½¤Î£±¡§¥¢¥¤¥ó¥Á¥å¥¦¥¿¥¤¥ó¤Ï¤«¤»¡¢ÅÐ¾ì¡ª
¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¤Ï¤«¤»¤Ë¡¢¥¤¥ä¤ÊÍ½´¶¡Ä¡ª
Âè3´¬¤Î°¦¤¹¤Ù¤¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢È¯ÌÀ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ´í¸±¤Ê·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë¤¦¤Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Í¥º¥ß¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ó¥Á¥å¥¦¥¿¥¤¥ó¤Ï¤«¤»¡×¡£
¤Ï¤«¤»¤Ï¡Ö·î¤¬¥Áー¥º¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Î¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤ò¤Þ¤¤Ä¤±¤¿¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë´í¸±¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¤ò¡Ä¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î·×²è¡¢¾è¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ¡Ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£
¤½¤¦¤È¤âÃÎ¤é¤º¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê¤³¤ó¤À¥Ú¥É¥í¤¿¤Á»°É¤¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡Ê¡ª¡Ë¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³´¬¤Ï¤³¤³¤Ë¥Á¥å～¥â¥¯¡ª¡Û¤½¤Î£²¡§¾×·â¤Î¿¿¼Â¡ª¥¦¥Á¥å¥¦¥Í¥º¥ß¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¥Ú¥É¥í¤¿¤Á¤¬ÉÔ»þÃå¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¤Î³°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±ó¤¤ÀÎ¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤ÎSFÂçºî¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»Ñ¤ò¤·¤¿¡¢¤Ê¤¾¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¡Ò¥¦¥Á¥å¥¦¥Í¥º¥ß¡Ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¥¦¥Á¥å¥¦¥Í¥º¥ß¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é½ÅÂç¤Ê¤Ò¤ß¤Ä¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤ì¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¿¿¼Â¤Ï¡¢ÁÞ³¨¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¶ä²Ïµé¡ª
ÆÉ½ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³´¬¤Ï¤³¤³¤Ë¥Á¥å～¥â¥¯¡ª¡Û¤½¤Î£³¡§»×¤ï¤Ì»Ñ¤Ë¥Û¥í¥ê¡Ä¿¼¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁü
¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â3´¬¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¯¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤³¤ï¤¬¤ê¤Ê¥Ú¥É¥í¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÊâÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤È¤¤Ë¸·¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ËÁ¸±ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£
º£ºî¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¥Ú¥É¥í¤¿¤Á¤ò¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÃÏµå¤«¤é°Æ¤¸¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¹õ¤¤¥³ー¥È¤òÃ¦¤®¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢ÌëÄÌ¤·¥Ú¥É¥í¤¿¤Á¤ÎÌµÀþ¤òÂÔ¤Ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ä¡£
ÌÀ¤«¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Í¥¤·¤¯°¦¾ð¿¼¤¤²£´é¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÁÇ´é¤Ê¤Î¤«¤â¡£Ìõ¼Ô¤ÎÌÊÃ«»ÖÊæ¤µ¤ó¤â3´¬¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ëµó¤²¤ë¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Ì¾¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂ®Êó¡Û¥Á¥å～¥É¥í¥É¥í¡Ä¡ª Íè¤¿¤ëÂè£´´¬¤ÎÉñÂæ¤Ï
¡Ø¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£´. ¤Ê¤¾¤Î¤æ¤¦¤ì¤¤Á¥¡Ù¸¶½ñÉ½»æ
¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤à¥·¥êー¥º¡£
2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Âè4´¬¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤òÈô¤Ó¡¢³¤¤ÎÄì¡¢¤½¤·¤Æ±§Ãè¤Ë¤â¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ËÁ¸±ÃÄ¤¬¡¢¼¡¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ËÎ©¤Á¤à¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Âè4´¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£´.¤Ê¤¾¤Î¤æ¤¦¤ì¤¤Á¥¡Ù¡£
¡Ä¤¼¤Ò¡¢¥¾¥¯¥ê¤È¤¹¤ëÂçËÁ¸±¤ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡Úºî¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥êー¥ô
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢2001Ç¯¤Ë½é¤Î¾®Àâ¤òÈ¯É½¤·¡¢ ¥¹¥Þー¥Æ¥£ー¥º ¾Þ¤È ¥Ö¥ëー¡¦¥Ôー¥¿ー¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¼¹É®¤òÂ³¤±¡¢¥«ー¥Í¥®ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³¨¡Û¥µ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÅìÉô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥êー¥ô¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¡ÚÌõ¼Ô¡ÛÌÊÃ«»ÖÊæ¡Ê¤ï¤¿¤¿¤Ë¡¦¤·¤Û¡Ë
ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÈæ³Ó¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¥³ー¥¹Â´¶È¡£¥áー¥«ー¡¦ÆÃµö»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢½ÐÈÇËÝÌõ¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥Ï¥íー¡¦¥¬ー¥ë¥º¡¡¥¢¥á¥ê¥«½é¤Î½÷ÀÊ¼»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¸ò´¹¼ê¤¿¤Á¡Ù¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡ÊÅìÍÎ´Û½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£³.¡¡¤Ï¤«¤»¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¥í¥±¥Ã¥È
[Ê¸] ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥êー¥ô
[³¨] ¥µ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢
[Ìõ] ÌÊÃ«»ÖÊæ
[Äê²Á] 1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[È¯ÇäÆü] 2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
[È½·¿¡¿¥Úー¥¸¿ô] B6È½¡¦128¥Úー¥¸
[ISBN] 978-4-19-866088-8
[È¯¹Ô] ÆÁ´Ö½ñÅ¹
[¾¦ÉÊ¥Úー¥¸]
¡ÚÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ûhttps://www.tokuma.jp/book/b669487.html
¡ÚAmazon¡Ûhttps://amzn.asia/d/1HnOSbx
¢¡¥·¥êー¥ºÁ°ºî¤Î¾Ò²ð
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£².¡¡¤Ò¤ß¤Ä¤Î³¤¥Á¥å¥¦µÜÅÂ
[Ê¸] ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥êー¥ô
[³¨] ¥µ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢
[Ìõ] ÌÊÃ«»ÖÊæ
[Äê²Á] 1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[È¯ÇäÆü] 2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
[È½·¿¡¿¥Úー¥¸¿ô] B6È½¡¦128¥Úー¥¸
[ISBN] 978-4-19-866037-6
[È¯¹Ô] ÆÁ´Ö½ñÅ¹
[¾¦ÉÊ¥Úー¥¸]
¡ÚÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ûhttps://www.tokuma.jp/book/b665886.html
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4198660379
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦ËÁ¸±ÃÄ£±.¡¡ËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
[Ê¸] ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥êー¥ô
[³¨] ¥µ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢
[Ìõ] ÌÊÃ«»ÖÊæ
[Äê²Á] 1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[È¯ÇäÆü] 2025Ç¯6·î´©
[È½·¿¡¿¥Úー¥¸¿ô] B6È½¡¦128¥Úー¥¸
[ISBN] 978-4-19-866011-6
[È¯¹Ô] ÆÁ´Ö½ñÅ¹
[¾¦ÉÊ¥Úー¥¸]
¡ÚÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ûhttps://www.tokuma.jp/book/b663422.html
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4198660115
