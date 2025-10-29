『リネージュ2M』大型アップデート「紅の激戦地：ゴダード」を実施！オリジン/リザーブワールドそれぞれが統合！アガシオンなどを獲得できる「ラウルのレジェンド チャレンジ」を全ワールドで開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[オリジン]「紅の激戦地：ゴダード」を実施！オリジン ワールドが統合！

【アップデート日】

2025年10月29日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日10月29日に大型アップデート「紅の激戦地:ゴダード」を実施しました。

ゴダード領地に新規地域を追加したほか、短剣、弓、オーブの「トライアンフ スキル」の実装、一部コンテンツの調整、そして、オリジン ワールドの統合を行いました。

ゴダード領地に新たに実装した「血の激戦地東部」「血の激戦地西部」「バルカ集団農場」「バルカ シレノスの集落」では、新たなボス モンスターは出現しませんが、サーバー侵攻戦の際に出現する専用ワールド ボス「カーニフェックス」が、「血の激戦地西部」に出現します。また各地域に出現するモンスターからは、新たな英雄級防具「戦場のゲートル」や希少級防具「族長のブーツ」などを確率に応じてドロップします。

トライアンフ スキルでは、「短剣」「弓」「オーブ」にトライアンフ スキルを追加しました。「短剣」のスキル「レクイエム」は、死神を降臨させて敵に烙印を刻みます。烙印が刻まれた敵はHPが一定以下になると不死効果を無視し、死神によって即死します。「弓」のスキル「トワイライト ハンター」は、黄昏の追跡者を自身に宿らせ、敵に老化状態を付与します。老化状態の敵は最大HPが減少し、さらに回復ができません。「オーブ」の「サンクチュアリ」は、聖域を生成し、聖域内の味方には強力なHP回復効果とデバフ効果を有益な祝福に昇華する能力を、聖域を侵した敵には持続的なHP減少を与えます。

そのほか、アリーナ ダンジョン「悪魔の島」の調整を行い、出現するモンスターの難易度を向上、獲得できる報酬を調整したほか、サーバー侵攻戦を常設化し、特定の曜日と時間に開催されるようになりました。サーバー侵攻戦中は専用の専用ワールド ボス「カーニフェックス」が、毎週水曜日の19時に出現します。

そして、パプリオン/リンドビオル サーバーのコンテンツ実装内容を、既存サーバーの実装内容と同一になるようオリジン ワールドの統合を実施しました。

統合実施により、パプリオン/リンドビオル サーバーで未実装だったクラスやアガシオン、アイテム、狩場などを実装しました。また、今後マスター ダンジョンや異教徒のカタコムなど、ワールドを超えたマッチングが発生するコンテンツについて、既存サーバーとパプリオン/リンドビオル サーバー合同のマッチングになります。

オリジン ワールドの統合に伴い、パプリオン/リンドビオル サーバーから既存サーバーへのサーバー移動を開催します。

期間中アカウント別に1回、パプリオン サーバーもしくはリンドビオル サーバーのキャラクターを、既存サーバーのいずれかのサーバーへ移動することができます。

≪[オリジン] 「紅の激戦地：ゴダード」アップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69013ce929ef3533af7c1bbc

■[リザーブ]「紅の激戦地：ゴダード」実施！大亀裂ダンジョン「ゼパールの殿堂」を実装！

【アップデート日時】

2025年10月29日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

リザーブ ワールドでは大亀裂ダンジョン「ゼパールの殿堂」や新たな乗り物、魂吸収「増幅」の追加、そしてリザーブ ワールドを統合しました。

大亀裂ダンジョン「ゼパールの殿堂」は、毎週日曜日と水曜日の午前5時に週2回ランダムにサーバーがマッチングされ、開催する大亀裂ダンジョンです。ダンジョン内に出現するボス モンスター「ゼパール」を討伐すると、「セイク リデューム」や「堕天使のヘルム」などの伝説級アイテムが各確率に応じてドロップします。

また、新たな乗り物として、伝説級、英雄級、希少級の乗り物を合計7種追加しました。伝説級の乗り物「カルス」はスキル「カルス フライト」を保有しており、装着すると「防御力」「ダメージ リダクション」「状態異常耐性」が増加します。さらに、魂吸収の成長に「増幅」を追加しました。増幅を活性化させると段階に応じて「クリティカル時の追加ダメージ」や「スキルダメージ増幅」「すべての属性増幅」などを上昇させることができます。

そのほか、オリンピアード ダンジョン「黄昏の隠れ処(4人)」を追加しました。「黄昏の隠れ処(4人)」は、毎週木曜日12時に開始し、マッチングした4人のうち2人まで脱出することができます。

そして、エデン サーバーとサイハ サーバーが各アリーナ ダンジョンなどでマッチングするよう、リザーブ ワールドを統合しました。サーバー取引所を終了し、すべてのアイテム取引をワールド取引所で可能となるよう取引所の統合も行いました。

≪[リザーブ] 「紅の激戦地：ゴダード」アップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69013ceb42694b2bd150e4fd

■[全体] ラウルのレジェンド チャレンジ

【開催期間】

2025年10月29日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年11月12日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

オリジン ワールドでは、一部を除く各村に出現している専用のNPCから「封印された伝説のキューブ(イベント)」をアデナで交換し、シーズンパスや特定ダンジョンでのモンスター討伐により獲得できる「封印解除エッセンス(イベント)」を用いて、封印解除に挑戦できます。

封印解除に成功すると「伝説のキューブ(イベント)」を入手でき、使用すると「伝説級クラス獲得券(1回)(イベント)」または「伝説級アガシオン獲得券(1回)(イベント)」のうち1つを選択して獲得できます。

リザーブ ワールドでは、イベント「ラウルのヒーローチャレンジ」として、一部を除く各村に出現している専用のNPCから「封印された英雄のキューブ(イベント）」をアデナで交換し、シーズンパスや特定ダンジョンでのモンスター討伐により獲得できる「封印解除エッセンス(イベント)」を用いて、封印解除に挑戦できます。

封印解除に成功すると「英雄のキューブ(イベント)」を入手でき、使用することで「英雄級アガシオン獲得券(1回)(イベント)」を確定で獲得することができます。

≪「ラウルのレジェンド チャレンジ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=69013ce742694b2bd150e4f9

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

