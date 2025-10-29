【新刊】特典や付録にも注目！ 「『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK」が2025年10月29日（水）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ムック「『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK」を2025年10月29日（水）に刊行しました。全国書店・電子ストアにて購入できます。
表紙イラストは北条司先生による描き下ろし
『シティーハンター』の魅力を徹底深掘した40周年記念ムック！
連載40周年を記念したムック「『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK」が発売されました。表紙は、北条司先生による新規描き下ろしイラストです。
本書では、40年にわたる『シティーハンター』の軌跡を、漫画から実写版まで徹底解析。
Netflix映画『シティーハンター』で主演を務めた鈴木亮平さん、北条先生の元アシスタントで『SLAM DUNK』の作者・井上雄彦さん、そして「週刊少年ジャンプ」元編集長で『シティーハンター』の初代担当編集者の堀江信彦さんらと北条先生のスペシャル対談も収録されています。
そのほか、「名場面ランキング」や「人気の扉絵BEST40」、ファンからの質問に北条先生が答える「40問40答」など、見どころが満載！
『シティーハンター』の新たな魅力と発見が詰まった、ファン必携の一冊です。
MOOK内容大紹介！ 目次- 北条司先生40周年記念メッセージ
- 10分で総復習！ 『シティーハンター』の魅力おさらいガイド
- 【名場面を深掘り】読者が選んだ『シティーハンター』名場面ランキングTOP20
- 【北条司先生を深掘り】連載当時を振り返る至極の対談！パート1
北条司×堀江信彦 対談
ファンの質問に北条先生が答える！ 40問40答
- 【関係者＆ファンを深掘り】作品愛が爆発！『シティーハンター』LOVERS
- 祝！ 40周年 こんなことをやっています
『シティーハンター』40周年コラボセレクション
- 【キーワードを深掘り】テーマ別『シティーハンター』案内
スピンオフワールド紹介
- 【扉絵を深掘り】永久保存版のビジュアルセレクション！ 人気の扉絵 BEST40
- 【北条司先生を深掘り】連載当時を振り返る至極の対談！ パート2
北条司×井上雄彦 対談
- 【実写版『シティーハンター』を深掘り】豪華出演者が語る！
Netflix版、フランス版、宝塚版
- 【土台を深掘り】読切短編『シティーハンター -XYZ-』
『シティーハンター -XYZ-』北条司先生 直筆ネーム初公開！
- 【記念イラストを深掘り】劇場版やBD用に描き下ろされた至極のイラスト10選
付録
（1）巻頭：両面ポスター（A3小サイズ）
今回のムックのために北条先生が描き下ろした表紙イラストと、40周年を記念して描き下ろされたイラストを使った両面ポスターが巻頭に挟み込まれています。
ポスターイメージ
（2）巻末：厚紙ピンナップ
厳選した18枚のカラー扉絵をピンナップとして巻末に配置。切り取って飾るもよし、スマホケースなどに入れて“推し活”使いをしても◎！
ピンナップイメージ
特典
（1）Amazon.co.jp限定特典：北条司先生描き下ろし待ち受け画像データ配信！
Amazonで紙書籍をご購入の方には、北条司先生による表紙描き下ろしイラストを使用した待ち受け画像のダウンロード特典付き限定版を発売中。
待ち受け画像イメージ
Amazon販売ページはこちら＞＞(https://www.amazon.co.jp/dp/4048979337)
※紙書籍ご購入の方のみとなります。電子書籍は対象外ですのでご注意ください。
※本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年2月27日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。
※特典は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。
※ダウンロード期限は2026年05月28日（木）23:59までとなります。
（2）紀伊國屋書店、紀伊國屋書店ウェブストア、カドスト（KADOKAWA公式オンラインショップ）での限定特典：描き下ろしイラスト（表紙画像）を使ったポストカード1種プレゼント！
※紀伊國屋書店の実施店舗については下記URLを参照。
紀伊國屋書店販売ページはこちら＞＞(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1756357129/)
カドスト販売ページはこちら＞＞(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322504001358/)
※なくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各書店までお願いいたします。
ポストカード表面
ポストカード裏面
『シティーハンター』とは
新宿駅東口の伝言板に書き込まれる「XYZ」のアルファベット3文字──。それは、“もう後がない”という依頼人からの切実なメッセージ。腕は超一流ながら無類の美女好き・冴羽獠と、そのパートナー・槇村香のコンビが、裏社会の始末屋（スイーパー）「シティーハンター」として、時に依頼人の美女にもっこりしながら、さまざまな依頼を解決する！
「週刊少年ジャンプ」にて1985年から1991年まで連載された作品。2025年2月26日に連載40周年を迎えた。
シティーハンター40周年特設サイト :
https://cityhunter.jp/
書籍概要
書名：『シティーハンター』40周年記念ガイド シティーハンター深掘BOOK
定価：1,870円（本体1,700円＋税）
発売日：2025年10月29日（水）
判型：A4判
ページ数：116ページ
ISBN：978-4-04-897933-7
発行：株式会社KADOKAWA
（C）北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証 A07-88X
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001358/)