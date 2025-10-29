Japan Special EP 『ICONIK』 リリース記念！限定ボイスもオンエアするZEROBASEONE特集のリスニングパーティーをAWAラウンジで開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年10月31日(金) 20:00～21:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、ZEROBASEONEを特集したリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、Japan Special EP 『ICONIK』 のリリースを記念して開催されるもので、アルバム収録曲はもちろん、これまでの楽曲も一挙オンエアいたします。さらに、AWA限定のボイストラックもオンエア。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、ZEROBASEONE特集のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

■【限定ボイスあり】ZEROBASEONE特集 リスニングパーティー on AWA ラウンジ 概要

開催日時：2025年10月31日(金) 20:00～21:00

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_zerobaseone_1031_pr

■ZEROBASEONE

グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第5世代K-POPボーイズグループ。

グループ名はゼロ(0)から始まりワン(1)で誕生する9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つ。

2023年7月に韓国でリリースしたデビューアルバム「ZEROBASEONE The 1st Mini Album『YOUTH IN THE SHADE』」が200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラー達成という鮮烈デビューを果たすと、 続く11月にリリースした「ZEROBASEONE The 2nd Mini Album 『MELTING POINT』」は初週売上だけで213万枚を突破。

デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成し、韓国のあらゆる授賞式で新人賞を総なめに。さらにデビュー以降6作連続でミリオンセラーを達成し、記録を更新し続けている。

2024年3月20日にリリースした、Japan 1st Single 『ゆらゆら -運命の花-』では1stシングルの初週売上枚数として海外アーティスト歴代1位という記録を更新。

日本レコード協会が公表した2024年3月度のゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定を受け、「オリコン上半期ランキング2024」では「アーティスト別セールス部門・新人ランキング」で２位を記録し華々しい日本デビューを果たす。

続く2025年1月29日にリリースしたJapan 1st EP『PREZENT』では、発売初週にして自己最高となる累計売上を記録し、オリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキングで1位を獲得。さらにBillboard JAPAN Hot Albums 2025年上半期チャート（アルバム・セールス部門）で4位にランクインし、日本レコード協会の1月度ゴールドディスク認定においてプラチナディスクを獲得！

加えて、第39回日本ゴールドディスク大賞では「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を初受賞するなど、デビューから圧倒的な勢いで成長し続け、その人気を証明しているグループだ。



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



