箱根の温泉宿で贅沢に過ごすクリスマス　～五感で感じる冬の特別体験を金乃竹リゾートで～（12/1～25限定）

株式会社 金乃竹

神奈川県箱根で旅館5店舗・飲食店3店舗を運営する株式会社金乃竹（本社：神奈川県箱根町 代表取締役社長：八幡 正昭 以下、金乃竹）は、運営する3施設「金乃竹 仙石原」「金乃竹 塔ノ澤」「松坂屋本店」にて、2025年12月1日（日）～12月25日（木）の期間、クリスマスをテーマにした特別企画を実施いたします。

欧米諸国ではクリスマスは家族と過ごす最も重要な祝日とされていますが、日本では華やかなイベント色としての側面が強いのが現状です。当リゾートが位置する箱根は、静謐な自然と歴史ある温泉に恵まれた地です。この和のリトリート空間と、西洋の「家族の絆を深めるクリスマス文化」を融合させ、

「喧騒のない、大人のための静かなクリスマス」という、新しいクリスマスの過ごし方を提案いたします。

このため、金乃竹リゾートでは単なる「クリスマスの華やかさ」ではなく、五感で愉しむ滞在を各施設ごとにご用意いたしました。

｜竹取物語がコンセプト「金乃竹 仙石原」

大人の隠れ宿「金乃竹 仙石原」では、竹に囲まれた幻想的な空間「Bar bamboo」にて、甘酸っぱい苺を使用したクリスマス限定カクテルとともに、ペイント体験型クッキーをご用意。

大切な方とともに、“自分で味わいを添える”ひとときをお愉しみください。

住所：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-342

公式HP：https://kinnotake-resorts.com/kinnotake-sengokuhara/

｜箱根の自然に溶け込む「金乃竹 塔ノ澤」

予約はこちらから :https://kinnotake-resorts.com/kinnotake-sengokuhara/room_d_search/?dt1=&dt2=&nump=2

「金乃竹 塔ノ澤」では、大人のための空間「Bar bamboo」にて、クリスマス限定カクテルをご提供。

期間中は館内利用券5,000円分をプレゼントし、ドリンクやスパなど、思い思いの過ごし方を自由にお愉しみいただけます。

きらめく館内装飾とともに、大切な人と過ごす特別なクリスマスステイをお愉しみください。

住所：神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢191

公式HP：https://kinnotake-resorts.com/kinnotake-tonosawa/

｜歌川広重の浮世絵にも描かれる「松坂屋本店」

予約はこちらから :https://kinnotake-resorts.com/kinnotake-tonosawa/room_d_search/?dt1=&dt2=&nump=2

創業の歴史とともに落ち着いた雰囲気を纏う「松坂屋本店」では、冬の風物詩「ホットワイン」をご用意。

また、ラウンジのツリーに願いを込めてメッセージカードを飾り、SNS投稿で売店利用券（500円分）をプレゼントいたします。

食後には、季節のクリスマスデザートとともに、穏やかな時間の余韻をお愉しみください。

住所：神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯57

公式HP：https://kinnotake-resorts.com/matsuzakayahonten/

予約はこちらから :https://kinnotake-resorts.com/matsuzakayahonten/room_d_search/?dt1=&dt2=&nump=2&nump_c=0&nump_inf1=0&nump_inf2=0

｜金乃竹リゾートについて

金乃竹リゾートは、1947年に神奈川県箱根町仙石原で最初の温泉旅館を開業いたしました。1999年には、当時ではまだ珍しい貸切露天風呂による「非日常」を通して、温泉旅館の新たな楽しみ方と価値を創出してまいりました。現在は、5つの旅館施設と3つの飲食店の事業を展開するとともに、新規事業であるクラフトビールなどの多角化や、これまでのターゲットを変えた新たな旅館施設の開業など、ポートフォリオの構築を進めています。これにより、外部環境の変化に対応して持続的な成長を目指します。

金乃竹リゾート 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/