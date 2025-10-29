小学生のための、ゲームのことがよくわかる雑誌♪ 『ぴこぷり お役立ちスペシャル 2026』本日10月29日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、子ども向けゲーム情報誌『ぴこぷり お役立ちスペシャル 2026』を、本日2025年10月29日（水）に刊行いたしました。

大ボリューム！ 『あつ森』を楽しむ付録＆記事

●付録１. デザインブック 超まとめば～じょん

読者が考えてくれた「○○な国」コーデを、プロがかわいくマイデザイン化♪ 『あつ森』ですぐに使える16デザインを収録！

さらに、過去の『ぴこぷり』で掲載したマイデザインも再収録！ ベストセレクション27デザインも掲載。合計180ページの大ボリューム冊子が付録します。

●付録２.『あつ森』ポスターカレンダー

『あつ森』ビジュアルを使用した、2025年11月～2026年4月までの両面ポスターカレンダーです。住民たちの誕生日も掲載♪

●『あつ森』攻略も、おもしろ情報も♪ 32ページの大特集！

『あつまれ どうぶつの森』を32ページで特集！

・意外と気になる！ 住民の持ち物を調べた

・島クリエイトで「白雪姫の世界」「運河のある街」を作ってみた

・別荘作りで使えるテクニック

といったプレイに役立つ攻略情報はもちろん、霜風るみ先生の4コマまんがや、amiiboカードの情報など、何度も読んで楽しい記事が満載です。

また、『マインクラフト』や『マリオカート ワールド』、『すみっコぐらし』新作、『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』など、読者が好きなゲームの記事で、読みごたえ十分の仕上がりです★

(C)Nintendo (C)BANDAI (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

概要

【書 名】ぴこぷり お役立ちスペシャル 2026

【発売日】2025年10月29日（水）

【定 価】1,400円（本体1,273円＋税）

【判 型】A4変形判

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

『ぴこぷり』について

『ぴこぷり』は小学生を対象としたゲーム雑誌です。ゲームの写真やイラストといったビジュアルを中心としたにぎやかな誌面で、わかりやすく丁寧な文章でゲームを紹介しており、読み物としても楽しめます。また、デザインコンテストやおたよりくらぶなど、読者が参加できる企画も魅力です♪

