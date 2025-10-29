PEACH JOHN冬シーズンのビジュアルに森香澄が登場！心を奪うホリデーランジェリーコレクション

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、10月29日（水）に森香澄をゲストに迎えた、冬の新ビジュアルおよび動画を公開いたしました。

今回のビジュアルでは、「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、SALON by PEACH JOHN、PJ BASIC by PEACH JOHNなど各ブランドのランジェリーを多数着用。

ホリデーシーズンならではの華やかなラインナップの大人可愛いランジェリーコレクションです。

ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

スペシャルコンテンツ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-morikasumi/公式YouTube :https://youtu.be/mr8x4KlZNHc

繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザイン「ナイスバディブラミスティブーケ」

繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザインが、カラー展開も新たに復活。「レッド」は気持ちが上がるホリデーカラー。「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」は、特別なシーンにもぴったりな箔プリント入り。繊細なブーケ柄レースをフルに使って贅沢な、同シリーズのカップ付きキャミソールも楽しめます。

ナイスバディブラミスティブーケ

価格：\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258901113/

ナイスバディショーツミスティブーケ

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258911103/

ナイスバディソングミスティブーケ

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258921107/

ナイスバディショーツフルレースミスティブーケ

価格：\2,400 (本体価格 \2,182)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320710303/

カラー：レッド・ブラック・モーヴ・オフホワイト・アッシュピンク（全５色）

ホリデーシーズンにもぴったりな、大人可愛いランジェリー「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」

ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせ。ホリデーシーズンにもぴったりな、大人可愛いデザインのランジェリー。カップ部はふわふわと毛足の長いシャギージャカード生地、ネックラインに華奢なマカロニテープをクロスさせ、胸元にセクシーな抜け感を演出します。センターのシアーなオーガンジーリボンと、ゴールドのハートチャームがポイントです。

同シリーズに、特別なシーンにもぴったりなキャミも。

フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ

価格：\3,600 (本体価格 \3,273)

サイズ：BC・DEカップ UB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322100102/

フラッフィーシフォンショーツ

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322110103/

フラッフィーシフォンキャミソール

価格：\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：S/M、M/L、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322120212/

カラー：ピンク・ブラック（全２色）

華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレース「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」

ボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする、ソフトでラクな着け心地のノンワイヤーブラ。手軽に着脱できるフロントホックタイプです。セクシー＆ロマンティックなガーターベルトはシリーズでコーディネートでき、特別なシーンやファッションアイテムとしても楽しめます。

リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ

価格：\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320910106/

リボンモチーフショーツ

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320920102/

リボンモチーフソング

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320940207/

リボンモチーフガーターベルト

価格：\3,300 (本体価格 \3,000)

サイズ：ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320930125/

カラー：レッド・ブラック（全２色）

離れ胸さんからも大好評！「盛れるノンワイヤーブラ」

分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ。くっきり盛り谷間をメイクする人気ブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しい総レース。レースにピンクゴールドのラメプリントを施し、華やかなレッド×アイボリーのツートーンカラーで、ホリデーシーズンの特別なシーンにもぴったりです。

盛れるノンワイヤーブラ

価格：\3,300 (本体価格 \3,000)

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303740413/

盛れるノンワイヤーペアショーツ

\1,500 (本体価格 \1,364)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303750403/

カラー：スペシャルレッド・ライトブルー・ライトブラウン・ピンクBL・ネイビー・ローズピンク・チャコール・ピンクベージュ（全７色）

華麗なリボン柄の総レース「ナイスバディブラリボンレース」

ホリデーアニバーサリーに着けたい、リボンをモチーフとした華麗な総レースデザイン。機能は売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内 2024年1月1日～12月31日の販売実績）の「ナイスバディブラ」。ワンピースやドレスのインナーとしても、１枚でフェミニンなルームウェアとしても活用できるスリップとのコーディネートも楽しめます。

ナイスバディブラリボンレース

価格：\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307760203/

ナイスバディショーツリボンレース

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307771103/

ナイスバディソングリボンレース

価格：\1,800 (本体価格 \1,637)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307781107/

カラー：ブルーグレー・ローズレッドレッド・チャコール・ネイビー・ピンクべージュ（全５色）

ナイスバディスリップリボンレース

価格：\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307790602/

カラー：ローズレッドレッド・チャコール（全２色）

SLON by PEACH JOHN新作「フラワークリスタルブラ」

SALON by PEACH JOHNの新作は、やさしく包み込み、自然なシルエットを演出。花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスします。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様。

SALON by PEACH JOHN: https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/csalon/

フラワークリスタルブラ

価格：\5,100 (本体価格 \4,637)

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322800110/

フラワークリスタルショーツ

価格：\2,700(本体価格 \2,455)

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322720104/

フラワークリスタルソング

価格：\3,000 (本体価格 \2,728)

サイズ：S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322730108/

カラー：ブラック・レッド（全2色）

PJ BASIC by PEACH JOHN

「PJ BASIC by PEACH JOHN」は、飽きのこないシンプルさを追求し、ニュートラルなノンワイヤーブラやインナーを展開。

幅広い世代の日常に溶け込む価格帯で、気負わず自然体でいられるアイテムが揃います。

PJ BASIC by PEACH JOHN：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjbasic/

トライアングルロゴノンワイヤーブラ

価格：\2,190 (本体価格 \1,991)

サイズ：S、M、L、LL

トライアングルロゴショーツ

価格：\990（本体価格 \900）

サイズ：S、M、L、LL

カラー：ブラック、グレー、ブルーグレー（全3色）

11月19日発売予定

