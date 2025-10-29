PEACH JOHN冬シーズンのビジュアルに森香澄が登場！心を奪うホリデーランジェリーコレクション
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、10月29日（水）に森香澄をゲストに迎えた、冬の新ビジュアルおよび動画を公開いたしました。
今回のビジュアルでは、「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、SALON by PEACH JOHN、PJ BASIC by PEACH JOHNなど各ブランドのランジェリーを多数着用。
ホリデーシーズンならではの華やかなラインナップの大人可愛いランジェリーコレクションです。
ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。
スペシャルコンテンツ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-morikasumi/
公式YouTube :
https://youtu.be/mr8x4KlZNHc
繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザイン「ナイスバディブラミスティブーケ」
繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザインが、カラー展開も新たに復活。「レッド」は気持ちが上がるホリデーカラー。「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」は、特別なシーンにもぴったりな箔プリント入り。繊細なブーケ柄レースをフルに使って贅沢な、同シリーズのカップ付きキャミソールも楽しめます。
ナイスバディブラミスティブーケ
価格：\3,900 (本体価格 \3,546)
サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258901113/
ナイスバディショーツミスティブーケ
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258911103/
ナイスバディソングミスティブーケ
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S/M、M/L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10258921107/
ナイスバディショーツフルレースミスティブーケ
価格：\2,400 (本体価格 \2,182)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320710303/
カラー：レッド・ブラック・モーヴ・オフホワイト・アッシュピンク（全５色）
ホリデーシーズンにもぴったりな、大人可愛いランジェリー「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」
ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせ。ホリデーシーズンにもぴったりな、大人可愛いデザインのランジェリー。カップ部はふわふわと毛足の長いシャギージャカード生地、ネックラインに華奢なマカロニテープをクロスさせ、胸元にセクシーな抜け感を演出します。センターのシアーなオーガンジーリボンと、ゴールドのハートチャームがポイントです。
同シリーズに、特別なシーンにもぴったりなキャミも。
フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ
価格：\3,600 (本体価格 \3,273)
サイズ：BC・DEカップ UB70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322100102/
フラッフィーシフォンショーツ
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322110103/
フラッフィーシフォンキャミソール
価格：\3,900 (本体価格 \3,546)
サイズ：S/M、M/L、M/L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322120212/
カラー：ピンク・ブラック（全２色）
華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレース「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」
ボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする、ソフトでラクな着け心地のノンワイヤーブラ。手軽に着脱できるフロントホックタイプです。セクシー＆ロマンティックなガーターベルトはシリーズでコーディネートでき、特別なシーンやファッションアイテムとしても楽しめます。
リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ
価格：\3,900 (本体価格 \3,546)
サイズ：B～Eカップ UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320910106/
リボンモチーフショーツ
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320920102/
リボンモチーフソング
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S/M、M/L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320940207/
リボンモチーフガーターベルト
価格：\3,300 (本体価格 \3,000)
サイズ：ワンサイズ
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10320930125/
カラー：レッド・ブラック（全２色）
離れ胸さんからも大好評！「盛れるノンワイヤーブラ」
分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ。くっきり盛り谷間をメイクする人気ブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しい総レース。レースにピンクゴールドのラメプリントを施し、華やかなレッド×アイボリーのツートーンカラーで、ホリデーシーズンの特別なシーンにもぴったりです。
盛れるノンワイヤーブラ
価格：\3,300 (本体価格 \3,000)
サイズ：B～Fカップ UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303740413/
盛れるノンワイヤーペアショーツ
\1,500 (本体価格 \1,364)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303750403/
カラー：スペシャルレッド・ライトブルー・ライトブラウン・ピンクBL・ネイビー・ローズピンク・チャコール・ピンクベージュ（全７色）
華麗なリボン柄の総レース「ナイスバディブラリボンレース」
ホリデーアニバーサリーに着けたい、リボンをモチーフとした華麗な総レースデザイン。機能は売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内 2024年1月1日～12月31日の販売実績）の「ナイスバディブラ」。ワンピースやドレスのインナーとしても、１枚でフェミニンなルームウェアとしても活用できるスリップとのコーディネートも楽しめます。
ナイスバディブラリボンレース
価格：\3,900 (本体価格 \3,546)
サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307760203/
ナイスバディショーツリボンレース
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307771103/
ナイスバディソングリボンレース
価格：\1,800 (本体価格 \1,637)
サイズ：S/M、M/L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307781107/
カラー：ブルーグレー・ローズレッドレッド・チャコール・ネイビー・ピンクべージュ（全５色）
ナイスバディスリップリボンレース
価格：\3,900 (本体価格 \3,546)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307790602/
カラー：ローズレッドレッド・チャコール（全２色）
SLON by PEACH JOHN新作「フラワークリスタルブラ」
SALON by PEACH JOHNの新作は、やさしく包み込み、自然なシルエットを演出。花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスします。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様。
SALON by PEACH JOHN: https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/csalon/
フラワークリスタルブラ
価格：\5,100 (本体価格 \4,637)
サイズ：C～Fカップ UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322800110/
フラワークリスタルショーツ
価格：\2,700(本体価格 \2,455)
サイズ：S、M、L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322720104/
フラワークリスタルソング
価格：\3,000 (本体価格 \2,728)
サイズ：S/M、M/L
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10322730108/
カラー：ブラック・レッド（全2色）
PJ BASIC by PEACH JOHN
「PJ BASIC by PEACH JOHN」は、飽きのこないシンプルさを追求し、ニュートラルなノンワイヤーブラやインナーを展開。
幅広い世代の日常に溶け込む価格帯で、気負わず自然体でいられるアイテムが揃います。
PJ BASIC by PEACH JOHN：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjbasic/
トライアングルロゴノンワイヤーブラ
価格：\2,190 (本体価格 \1,991)
サイズ：S、M、L、LL
トライアングルロゴショーツ
価格：\990（本体価格 \900）
サイズ：S、M、L、LL
カラー：ブラック、グレー、ブルーグレー（全3色）
11月19日発売予定
