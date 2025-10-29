ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント開催記念！レストラン「ルイーダの酒場」新メニュー 11月1日（土）提供開始

株式会社ニジゲンノモリ▲たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ（秋・冬限定）／2,000円（税込）

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」のアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベントを11月1日（土）より開催いたします。今回、本コラボイベント開催に伴い、レストラン「ルイーダの酒場」に新たに2つのメニューが新登場！肌寒い秋・冬のシーズンにピッタリ！野菜もたっぷり入ったクラムチャウダーに“たまねぎスライム”がトッピングされた「たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ」と、さまざまなフルーツが宝石のように輝く「おどるほうせきのジュエルドリンク」を新たに提供いたします。

涼しくなった秋こそ、冒険のはじまり！可愛くておいしいコラボフードを笑顔いっぱいに頬張りながら、「ドラゴンクエスト」の世界で最高の思い出をつくりましょう！

■ドラゴンクエスト アイランド「ルイーダの酒場」新コラボフード概要

2025年11月1日（土）

「ドラゴンクエスト アイランド」隣接、「ルイーダの酒場」

たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ（※秋・冬限定）／2,000円（税込）

おどるほうせきのジュエルドリンク（ホット/アイス）／850円（税込）

※ドリンクのみ、テイクアウト可

※おどるほうせきのジュエルドリンクのホットは11/14（金）からの発売となります

HP：https://nijigennomori.com/food/

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）