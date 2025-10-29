【キング軒 外苑前店】11月より土日営業をスタート！ ～平日ランチで好評の“広島式汁なし担担麺”、週末も楽しめるように～

株式会社キングファクトリーグループ

株式会社キングファクトリーグループ（本社：広島市中区、代表取締役：尾関 剛）は、広島発祥の汁なし担担麺専門店「キング軒 外苑前店」において、2025年11月より土日営業を開始いたします。 2025年7月のオープン以来、平日ランチを中心に多くのお客様からご好評をいただいており、このたび地域の皆様や周辺イベント来場者のご要望にお応えして、週末も営業をスタートいたします。

キング軒の汁なし担担麺オリジナルブレンド山椒

「混ぜて広がる広島の味」を掲げる汁なし担担麺専門店「キング軒」。

広島をはじめ全国各地で展開するなか、2025年7月にオープンした外苑前店は、ビジネス街のランチタイムに多くのファンを獲得しています。

近隣には国立競技場や神宮球場、秩父宮ラグビー場などがあり、スポーツ・音楽イベントが頻繁に開催されるエリアです。

オープン以降、「週末も営業してほしい」「イベント後にも食べたい」といった声を多数いただき、このたび2025年11月より土日営業を開始する運びとなりました。また、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう営業時間を21時までに拡大。お仕事帰りや夜のお食事利用にも便利になりました。

看板メニューの「汁なし担担麺」は、自家製辣油・特製しょうゆダレ・芝麻醤・肉味噌・四川山椒の黄金比が織りなす深みのある味わいが特徴。

中細ストレート麺にそれらを絡め、“30回混ぜてから食べる”という所作そのものが味を完成させる“体験型”の一杯として、各地でリピーターを生んでいます。

平日・週末問わず、“混ぜて広がる広島の味”をお楽しみいただけるよう、スタッフ一同心よりお待ちしております。

外苑前店・外観＜店舗概要＞

店名：キング軒 外苑前店

所在地：東京都港区北青山2-12-12

sugarビル1階

営業時間：

平日／11:00～21:00

土日／（祝日は除く）11:00～15:00

周辺競技・催事場（神宮球場/国立競技場/秩父宮ラグビー場/日本青年館）

イベント開催日／11:00～19:00（随時）

定休日：祝日

店舗URL：https://kingken.world/

＜会社概要＞

会社名：株式会社キングファクトリーグループ

設立：2012年5月

事業内容：広島発祥の汁なし担担麺専門店「キング軒」の運営及びフランチャイズ展開

ブランドコンセプト：「混ぜて広がる広島の味」

広島名物「汁なし担担麺」を全国に広げるべく、素材・製法・店舗オペレーションに徹底的にこだわり、地域の食文化を支える存在を目指しています。

＜お問い合わせ＞

株式会社キングファクトリーグループ 管理本部

TEL：082-541-6066

MAIL：info@king-fg.co.jp

URL：https://kingken.world/

大手町本店は知事会の食事会場にも選ばれました