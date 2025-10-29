ドン・キホーテ限定「mariness Sweets Protein カフェモカ」が新登場！～がんばる私に、甘くて贅沢なごほうびを～
P2C Studio株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：妹尾 眞治)は、MARINESS株式会社と協働展開するウェルネスブランド「mariness(マリネス)」より、新商品『mariness Sweets Protein カフェモカ』を全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)にて、2025年10月29日(水)から数量限定で販売することをお知らせします。
◼︎新商品『mariness Sweets Protein カフェモカ』概要
本商品は、「ご褒美プロテイン」をコンセプトに、がんばる自分への“ちょっと贅沢なスイーツ時間”を叶えるプロテインとして開発しました。運動後の栄養補給だけでなく、リラックスタイムやカフェ気分を楽しみたいときにもぴったりの、新感覚スイーツプロテインです。
《商品概要》
・正式名称：mariness Sweets Protein カフェモカ
・販売価格：3,980円(税込4,298円)
・内容量：600g(約24回分)
・商品コンセプト：― がんばる私に、甘くて贅沢なごほうびを ―
「ご褒美プロテイン」をコンセプトに、忙しい毎日を送る女性たちが、運動後だけでなく日常のリラックスタイムにも楽しめる味わいに仕上げました。
《販売情報》
・発売日：2025年10月29日(水)
・販売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)
▼店舗一覧はこちら(全国481店舗)
https://x.gd/tNoCJ
【本商品の特長】
(1) ザクザク食感のクッキー入り！
まるでスイーツのような満足感。しっかり甘いのに、罪悪感のないご褒美ドリンク。
(2) 体にやさしい素材を使用
クッキーには米粉を使用し、グルテンフリーにこだわりました。また、天然由来の甜菜糖(てんさい糖)を用いることで、カラダにやさしい自然な甘さを実現。
(3) 1杯あたり97.5kcal
おいしさとカロリーのバランスを両立！朝食代わりにも、間食や夜のリラックスタイムにもおすすめです。
◼︎ウェルネスブランドmarinessについて
mariness(マリネス)は、『健康をもっと身近に。』をコンセプトに掲げるウェルネスブランドです。 「運動」「食事」「休息」の3つの健康軸から、毎日の生活に自然と溶け込むアイテムを展開。 生活動線上に健康機会をFITさせ、健康習慣のきっかけを提供し続けています。
特別な時間や準備がなくても、いつもの生活を“marinessに置き換える”ことで、 無理なく健康な生活の一歩を後押しします。
人気No.1商品である「マリネスプロテイン」は楽天「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を2年連続受賞。ブランド全体での累計販売数は150万個を突破するなど、多くの共感を集めています。
公式オンラインストア：https://mariness.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/mariness_official/
公式X：https://x.com/mariness_jp
YouTubeチャンネル「Marina Takewaki」：https://www.youtube.com/c/MarinaTakewaki
■P2C Studio株式会社について
P2C StudioはP2C(Person to Consumer, PtoC)領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。
設立：2021年6月
代表者：代表取締役社長 妹尾 眞治／代表取締役副社長 大道 友樹
所在地：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階
株主：UUUM株式会社(100％出資連結子会社)
事業内容：P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業
HP：https://p2cstudio.com/