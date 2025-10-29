やわらか、パリパリ、とろり！豊かな食感が楽しめる贅沢バーをお届け　バー『ザッハトルテ』　11月4日(火)より期間限定発売！

写真拡大 (全8枚)

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

　ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、バー『ザッハトルテ』を11月4日(火)より期間限定にて全国で発売します。


　本商品は、濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ”ザッハトルテ”の味わいを、ハーゲンダッツらしい豊かな食感のバーで楽しめるアイスクリームです。


　バー『ザッハトルテ』は、2021年に発売した際に、高級感のある味わいと様々な食感を楽しめる構造がお客様からご好評をいただき、このたび再登場いたします。




開発担当者が語る商品の裏側！


～バー『ザッハトルテ』篇～


■高級感あふれる味わいのザッハトルテを、濃厚で食感豊かな贅沢バーにアレンジ


　濃厚でビターな味わいのチョコレートアイスクリームを食感の異なる2種類のチョコレートコーティングで包みました。チョコレートコーティングの間からは、甘酸っぱいアプリコットソースがとろりとあふれ出します。重厚感のある味わいを豊かな食感とともに楽しめるバーにアレンジしています。



★こだわりポイント１.…くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリーム


　チョコレートアイスクリームには、ダークチョコレートを使用し、ミルクのコクとともに濃厚でビターな味わいが感じられるよう仕上げています。チョコレートの味わいやカカオの香りもご堪能いただけます。



★こだわりポイント２.…とろりとあふれる、甘酸っぱいアプリコットソース


　アプリコットソースは、ひとくち食べたときに感じる酸味と濃厚な味わいのチョコレートとの相性のよさにこだわり、アプリコット本来の香りや風味を楽しめる味わいに仕上げました。



★こだわりポイント３.…2種の食感が楽しいチョコレートコーティング


　チョコレートコーティングは、外側はやわらかく内側はパリパリで、2種類の異なる食感が楽しめるよう仕上げました。濃厚でビターな味わいと、ザッハトルテらしいつややかな見た目もお楽しみいただけます。






特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/sachertorte/



■商品情報


【商 品 名】 ハーゲンダッツ バー 『ザッハトルテ』（期間限定）


【種 類 別】 アイスクリーム


【成　 分】 無脂乳固形分 7.0％ 、乳脂肪分 14.0％、卵脂肪分 0.8％、チョコレート脂肪分 2.0%、


　　　　　　果汁・果肉 6%


【原材料名】チョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、アプリコットソース、脱脂濃縮乳、


　　　　　　砂糖、卵黄、チョコレート、ココアパウダー／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、


　　　　　　バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）


【内 容 量】 74ml


【価　 格】 351円（希望小売価格：消費税込み）　※軽減税率適用


【発 売 日】 2025年11月4日（火）


【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他