【エステー】“数量限定品”製造工場で開運祈願を実施！縁起良い“お守りカイロ”「オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、製造工場で開運祈願を実施した縁起の良い“お守りカイロ”「オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ」を11月11日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで数量限定品として新発売します。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は税込み437円前後の見込みです。

「オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ」

オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ

「オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ」は、エステーのカイロ製造工場がある栃木県「芳賀天満宮」から宮司を招き、生産開始時に開運祈願をしたカイロです。

「芳賀天満宮」には学問の神様・菅原道真公が祀られており、とくに、合格達成や学業成就などにご利益があるとされています。1月や2月の寒い時期に実施される入学試験では受験生の多くがカイロを持参していることもあり、同製品は試験当日の“お守り”として頑張る受験生を応援します。

また、縁起物として新年の準備や年末年始の挨拶など、節目を迎える際にもご活用いただけます。

内容量は8個入りで、個包装のパッケージは4種類のデザイン。お守りや扇子、絵馬などのイラストが描かれ、それぞれ応援メッセージを書き込めるスペースがあります。また、“やれば出来る！”や“寒さの後には春が来る！”“寒さに負けるな！”、“寒さを吹っ飛ばせ！”といった頑張る人を励ますコピーが必勝達磨と共に添えられています。

必勝達磨は本体のパッケージにも描かれ、“この手で掴むのだ！”のコピーとともに勝負色の赤で彩られています。

本製品の持続時間は20時間（40℃以上を保持し、持続する時間）。最高温度65℃で、平均温度は51℃です。

製品情報

・製品名：オンパックス 開運祈願 貼らないカイロ

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み437円前後

・発売日：2025年11月11日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：8個入

・原材料：鉄紛、水、木紛、活性炭、バーミキュライト、塩類、吸水性樹脂

・持続時間：20時間（40℃以上を保持し、持続する時間）

・限定数量：5万個