¡ÖBIZSPO(R)¡×¥·¥êー¥º¤Ë¹âµ¡Ç½¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ê¤É½©Åß¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥«¥¸¥¦¥§¥¢¤Ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥àÂ³¡¹ÄÉ²Ã
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ó¥¸¥«¥¸¥¦¥§¥¢¡ÖBIZSPO(R)¡×¤ò2024Ç¯2·î¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯½©Åß¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì¿·¤·¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ORIHICAÁ´Å¹µÚ¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢( https://www.orihica.com/bizspo )¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×¡¦¡ÖÎ¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡µÞ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¡Æ°À¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBIZSPO(R)¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÅÐ»³ÍÑ¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë700¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ïー¤ÎËÜ³Ê¥À¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£Çö¼ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¤Î½¼Å¶ÎÌ¤òåÌÌ©¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¤Æ¤âÃåËÄ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£¶ßÎ©¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Î©ÂÎÀß·×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Ä¤ÄÅ¬ÅÙ¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤È¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡ÖBIZSPO(R)Î¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Î¢µ¯ÌÓ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Åß»ÅÍÍ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×
¡¡BIZSPO(R)¥·¥êー¥º¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤â¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿½ÌÀ¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°ìÆüÃæ¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¡¢ÏÆ¥·¥ãー¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÙû¿åÀ¤âÈ÷¤¨¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¥´¥ë¥Õ¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡ª
¡¡2025Ç¯½©Åß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢BIZSPO(R)¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥·ー¥ó¤òÂ¿¤¯·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥¸¥à¡¢½ÐÄ¥¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÇBIZSPO(R)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORIHICA BIZSPO(R) 2025Ç¯½©Åß ¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£BIZSPO(R) ¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È
ÅÐ»³¥¦¥§¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥À¥¦¥ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë700¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ïー¤Î¥À¥¦¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡£¥¹ー¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶ßÎ©¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°¸å¤ÈÏÆ¤Î¥À¥¦¥ó½¼Å¶ÎÌ¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåËÄ¤ì¤òÍÞ¤¨¤¿¥¹¥ê¥à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÊÝ²¹À¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤µ¨Àá¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£BIZSPO(R) Î¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹
Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿½©Åß¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¢ÌÌ¤òÎ¢µ¯ÌÓ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àü¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢¿¿Åß¤ÎÄÌ¶Ð¤ä³°²ó¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îä¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤âÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£BIZSPO(R)¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤È¡¢²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ëÏÆ¥·¥ãー¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ï·òºß¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤¿¤á¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÀö¤¤ÂØ¤¨¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎËüÇ½¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ BIZSPO(R) ¥Ê¥¤¥í¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¥Ä¥¢¥¦¥¿ー¡Ë
Í¥¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ò¸Ø¤ëBIZSPO(R)ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ä¥¢¥¦¥¿ー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥»¥Ã¥È´ë²è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ä¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±©¿¥Êª¤Ç¤¹¡£Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ó¥¸¥«¥¸¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1109-d7657ef2fe67e153caed33cdaadf0beb.pdf