【ブランド初】RINGOのパイが、お腹を満たすメインディッシュに｜“お食事パイ”が新登場！たっぷりのお肉で食べ応えも♪サクサクッジューシーな「焼きたてデミグラスミートパイ」

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平、以下「BAKE」）が運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、ブランド初となるお食事系商品として「焼きたてデミグラスミートパイ」を、2025年11月15日（土）より販売いたします。

【ブランド史上初】手間を惜しまない自家製パイが、ついに食卓の主役へ！

りんごの甘みを活かしたお肉をたっぷり添えて。お腹も心も満たされる“お食事パイ”

アップルパイはもちろん、お芋や桃など季節の素材を活かしたデザートパイで、贅沢なスイーツタイムをお届けしてきたRINGO。 こだわりの「自家製サクサクパイ」を活かし、スイーツだけではない、新たなパイのおいしさをお届けすべく、この度ブランド史上初となる“お食事パイ”「焼きたてデミグラスミートパイ」を開発しました。

サクサクのパイに、ワイン香るデミグラスソースを加えたお肉たっぷりのミートソースと、なめらかなマッシュポテトを合わせた満足感ある自信作。ミートソースの隠し味にはりんごペーストを加えており、ほのかな甘みがおいしさのポイントです。

移動の合間に小腹が空いたときや、仕事や勉強中の休憩タイムの軽食、休日の贅沢なブランチにも。お腹も心も温かく満たす、RINGO初となる“お食事パイ”をぜひご利用ください。

＜RINGO・自家製パイ生地のこだわりについて＞

北海道の自社工場で、一から丁寧に作るRINGOのパイ生地。

オリジナルで配合した小麦粉やバターを丁寧に混ぜ込み、生地玉にして寝かせたあと、発酵バターを加えて丁寧に織り込む工程を手作業を交えながら繰り返します。寝かせる時間や、温度・湿度の管理も人の目と手で徹底して行う。RINGOのパイにしかない、あのサクサク食感とおいしさを生み出すための、手間を惜しまないこだわりです。

【商品概要】

● 焼きたてデミグラスミートパイ

食欲そそる、RINGO初のお食事パイが新登場。ワイン香るデミグラスソースを和えたたっぷりのお肉に、隠し味でりんごペーストを加え、コクと甘みを兼ね備えた満足感のあるお食事パイに仕上げました。

バター香るサクサクのパイとデミグラスソースを、しっとりなめらかなマッシュポテトが包み込みます。

商品名 ：焼きたてデミグラスミートパイ

価格 ：520円（税込）/ 個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2025年11月15日（土）～2月28日（日） ※なくなり次第終了。各日販売は12時～となります。

【焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とは】

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトに、店舗で焼き上げたできたてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原材料へのこだわり」「手間を惜しまない」「フレッシュな美味しさ」そのひとつひとつに思いを込め、究極の美味しさを追求いたします。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 中野 剛

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営

・展開する8つの菓子ブランド

1）北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

2）シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」 （http://zakuzaku.co.jp）

3）焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

4）バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

5）バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」 （https://hachi.buttersand.com）

6）架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 (https://shiroishi-yougashiten.com/)

7）ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

8）米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）