CCCMKホールディングス、「Market Watch Trend for Snowflake」をSnowflakeマーケットプレイス上で提供開始

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、このたび、マーケティング支援サービス「Market Watch」において、レシート登録でVポイントが貯まる家計簿アプリ「レシーカ」のデータを活用し、食や日用品に関わる企業のマーケティング活動を支援する分析ボード「Market Watch Trend for Snowflake」を、2025年10月29日（水）より、Snowflake株式会社が提供するデータプラットフォーム「Snowflake マーケットプレイス」上にて提供開始いたします。

Market Watch Trend for Snowflakeはこちら(https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ1MHZ1PP7A/ccc-mk-holdings-co-ltd-market-watch-trend-for-snowflake-%E5%AE%B6%E8%A8%88%E7%B0%BF%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E7%89%88%EF%BC%89?search=CCC)

「Market Watch」は、CCCMKHDが保有する豊富な購買データと、約6,500万人の生活者のライフスタイルデータを統合したデータベースを基盤に、マーケティングに資するさまざまなデータと連携し、多角的な分析を可能にするマーケティング支援サービスです。

このたびCCCMKHDは、「Market Watch」をより多くの企業のマーケティング活動にご活用いただくことを目的として、家計簿アプリ「レシーカ（https://tsite.jp/r/receika/）」により収集したレシート購買データの一部を統計加工し、「Market Watch Trend for Snowflake」としてSnowflake マーケットプレイス上で無償公開することといたしました。本データを活用いただくことで、業態横断での購買動向の把握や生活者の行動傾向の可視化といった主要な分析機能の一部をご体験いただくことができます。

また、サンプルデータに加え、より情報量の多い「有償提供版データ」もご用意しております。「有償提供版データ」では、クライアントのニーズや課題に応じて、柔軟にカスタマイズされたレシートデータのご提供が可能になります。これにより、より高度かつ実践的なデータ分析を実現していただけます。

さらに、今回ご提供するデータをきっかけとして「Market Watch」を本格的に導入いただくことで、生活者の日常生活に密接に関わるスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、外食などの業態を横断した購買動向や顧客傾向の把握に加え、チェーンごとの販売価格の推移分析や競合価格の調査も可能になります。これにより、エビデンスに基づいた事業戦略やプロモーション施策の立案が可能となり、商品開発、サービス改善、販促活動の最適化などにつなげていただけます。

CCCMKHDは、購買データに関心を持つ企業に対し「Market Watch Trend for Snowflake」を提供することで、生活者のリアルな行動に基づいたマーケティングの実現を支援してまいります。

＜「Market Watch Trend for Snowflake」概要＞

（1）基礎情報

・データ取得方法：家計簿アプリ「レシーカ」で取得したレシート購買データのうち、一部を統計加工化したサンプルデータ

・分析対象者：全国 15歳以上男女

・ユーザー数：約5万人

・レシート登録枚数：1人あたり月間40枚

・データ期間：直近1か月分

・分析対象チェーン：1,800チェーン以上

・主な分析可能な業態：コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストア・外食・ホームセンター・ディスカウントストアなど

・更新頻度：月1回

（2）サンプルデータについて

・レシート情報：屋号・年月・大分類・中分類・小分類・細分類・商品名・JAN・ 業態CD・ 業態名・単価・売上数・売上金額など

・属性情報：性別・年代・エリア

・オプション情報：

本サンプルデータは、元のデータからサンプリング・統計加工したデータです。

フルデータ版の「有償提供版データ」もございます。「有償提供版データ」では、購買データに生活者属性アンケート（婚姻の有無や年収・家族構成など）の項目を追加することができます。

＜「Market Watch」概要＞

（1）市場競合パック

「市場競合パック」は、家計簿アプリ「レシーカ」による内食・中食・外食のレシート購買データを分析するサービスです。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店、ホームセンター、ディスカウントショップといった業態別の動向が把握できる「業態・チェーン分析」や、飲料、惣菜といった商品カテゴリ別に比較できる「商品カテゴリ分析 推移」、それらの購買シェアの移り変わりを確認できる「商品カテゴリ分析 シェア」などの分析メニューを提供しています。

（2）「食のトレンドパック」

「食のトレンドパック」は、Rettyが提供する食領域のビッグデータ連携基盤「Food Data Platform」による外食口コミデータを分析するサービスです。話題の食ワードを性年代別に発見できる「ランキング分析」や、流行推移を確認できる「時系列分析」、話題の食ワードがどのお店で口コミされているかを確認できる「店舗分析」、一緒に口コミされている食ワードを確認できる「共起ワード分析」などさまざまな視点で分析が可能です。

（3）「クロスメディア・トレンド パック」

「クロスメディア・トレンド パック」は、CCCMKHDの保有する購買データと約1.3億人の生活者のライフスタイルデータを融合したデータベースに、独自の"食に関する単語のマスターデータ"「しょくたん」を介して、外食口コミデータを連携した「食の商品開発に特化した複合データ分析ツール」です。外食口コミデータ、実購買データから「今はやりの食関連ワード」を横断的に分析が可能です。

＜「レシーカ」サービス概要＞

https://tsite.jp/r/receika/

普段のお買い物レシートを撮影・登録するだけで、登録したレシート枚数に応じてVポイントが貯まる家計簿アプリです。登録したお買い物情報は、アプリ内のカレンダーなどで確認でき、毎月の出費を食費や外食などのカテゴリー別にグラフでチェックできるなど、Vポイントを貯めながらお金の管理をすることが可能なサービスです。

※ CCCMKホールディングスでは、セキュリティ上厳重に管理された環境のもと、個人を特定できない状態でマーケティング分析を行っております。