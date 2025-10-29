【特別対談】ドミノ・ピザ×One人事、『日本の人事部』にて対談記事を公開

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、『日本の人事部』にて株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル）HRビジネスパートナー 影山光博氏と弊社HRTech SaaS事業部 フィールドセールス3部 部長 神山直幸の対談記事が公開したことをお知らせします。

多くの企業が導入しているMBO（目標管理制度）や人事評価制度は、従業員の成長と組織の発展に本当に貢献しているのでしょうか。株式会社ドミノ・ピザ ジャパンは、3年前、OKR導入を機に、個人評価制度を廃止するという大きな決断を下しました。その背景には、「最高の人財」を集め「団体競技」で勝つという考え方と、性善説に基づく従業員への信頼関係がありました。同社で人事の変革をリードするHRビジネスパートナーの影山光博氏に、弊社神山が、「攻めの人事」を支えるカルチャー、そしてサステナブルな組織の未来像についてお話を伺いました。

記事のポイント

・OKR導入がもたらした人事制度改革

・「最高の人財」の採用が、性善説に基づく組織を支える

・バリューを体現する「Go Gemba！」やフラットな組織づくりの仕掛け

・「守りの人事」と「攻めの人事」のバランス感覚

・未来への責任感が、人事の変革を支える原動力

『日本の人事部』対談記事を読む :https://jinjibu.jp/article/detl/tieup/3873/

◼️対談者プロフィール

影山 光博氏

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HRビジネスパートナー

1989年日本マクドナルド株式会社に入社。米国シカゴで店舗経営を学んだ他、HR統括マネジャーとして戦略人事、HRBPロールなどを経験。株式会社シャノアール（カフェ・ベローチェ）を経て、2019年株式会社ドミノ・ピザ ジャパンへ入社。2024年からはグローバルのHRBPとして台湾のドミノ・ピザも担当。

神山直幸

One人事株式会社

HRTech SaaS事業部 フィールドセールス3部 部長

前職、株式会社HRBrainでは営業責任者としてSaaS型タレントマネジメント領域にて100社超の導入を支援。経営層との対話を通じた課題特定と戦略設計を強みに、組織変革と人的資本経営の実装を推進。2025年、One人事株式会社に入社。フィールドセールス部にてエンタープライズ企業を中心に人・組織の成長を軸に価値創出をリードしている。

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

