【第２弾】“サステナブルを、着こなす。” ACTA+、阪急うめだ本店にて初のポップアップ開催
※本リリースは2025年9月に発表した「博多阪急でのACTA+ポップアップ」内容を一部更新したものです。ご好評につき、本イベントの第2弾を阪急うめだ本店にて開催いたします。
持続可能なアートとファッションを提案するプラットフォーム 「ACTA+」（アクタプラス） は、2025年10月29日（水）から11月4日（火）までの７日間、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）10階 中央街区パークにおいて、ポップアップ企画「ACTA+ Art & Fashion POP UP」 を開催いたします。
本イベントは阪急うめだ本店による取り組み「アートピースを身にまといて 2025AW」に合わせて開催され、本来廃棄されるはずの素材に新たな命を吹き込み、アートやファッションへと昇華させる国内外の作家・ブランドが集結。サステナブルを“義務”ではなく“憧れ”として提案し、日常に彩りをもたらす世界観を発信します。
前回の博多と同様、アーティスト8名による「本来なら捨てられる素材」を活用した作品が並びますが、会場構成と一部展示内容を新たにし、より多くの方にACTA+の世界観を体感いただける内容となっています。
鑑賞するだけでない、ファッションとして“アートを身につける”
今回のPOPUPのテーマは、「サステナブルを、着こなす」。文字通り、本来廃棄されるはずの素材が使用されたアートの世界観から生み出されたファッションアイテムを販売します。
販売商品例（マクラメアクセサリー：aya kurata、財布：LOVST TOKYO、イヤリング・指輪：nolud）
販売商品例（テキスタイルバッグ：押鐘まどか、名刺入れ：ミルクぱく子、イヤリング：梨絵）
ACTA+は廃棄素材の特徴やバックストーリーを生かした個性豊かなアイテムによって、大量生産品とは一味違う「私らしさ」を表現できる１つとして提案します。販売する商品はアーティストの手によって独自の表現が編み込まれ、一つ一つ丁寧に作られました。大切に生み出されたアイテムを身につけることによって、”唯一無二の私”を表現する新たな方法をご提供いたします。
今回販売する商品に使用されている素材のバックストーリー：
・私たちが普段よく飲む牛乳や豆乳のパック
・繊維生産工場で切り捨てられた生地の端
・遠いアフリカで生産されたアフリカンファブリックの端切れ
・漁で使用される漁網の端材
・不意に割ってしまい修復不可能となった美しい陶器 など
販売商品（一部抜粋）
廃棄紐と日本伝統編み技法がコラボしたマクラメアクセサリー \9,900（税込）
豆乳パックと牛乳パックのトートバッグ SS Limited Edition \11,000（税込）*福岡のアーティスト
“福よ来い来い”アフリカンファブリックの端材を編み込んだ Koikoi Charm \5,500（税込）
廃棄素材から抽出した精油で潤うハンドクリーム \2,200（税込）
青森県産リンゴの搾りかすから生まれたアップルレザーの2 Way Tote Bag \24,800（税込）
割れた伊万里焼の呼継小皿 \33,000（税込）
不要となった布にシルクスクリーンを施したワッペンのTシャツ \8,800
海洋汚染のイシューになりがちな漁網の端材を使って作られたスマホストラップ \4,400（税込）～\6,600（税込）*福岡のアーティスト
アーティストHayato Teraguchiのライブパフォーマンスを実施
10月29日（水）12:00~14:00には、大阪を拠点に活動を行うアーティストHayato Teraguchiによるライブ制作をパフォーマンスステージにて実施。ファッション業界から発生した端切れや、読み終わった「過去のファッショントレンド」となったファッション雑誌の記事ページなど、ファッションにまつわる「捨てられたもの」を使用した臨場感あるパフォーマンスをぜひお楽しみください。
※制作された作品は、会期を通して設置されます。
Hayato Teraguchi（過去のパフォーマンスの様子）
Hayato Teraguchi（ハヤト・テラグチ）｜
2019年より画家としての活動を開始。“内なる自分”を制作テーマとし、仏教や量子力学から得たインスピレーションを活かし、物質の最小単位である「波」が作り出す個性を作品に落とし込んだスタイルの表現を特徴とする。
一方で人工と自然とが共存する廃材に魅力を感じ、廃材を利用した立体として魅せる作品も多く発表。これにより自身の可能性をさらに拡げ続けている。作品の発表ではLive paintを得意とし、その活動はクラブイベント、お寺での奉納など多岐に渡る。
開催概要
期 間：2025年10月29日（水）～11月4日（火）
営業時間：10:00~20:00 ※最終日のみ16時終了
場 所：阪急うめだ本店10階 中央街区パーク
展開アイテム：
-平面アート（額装、壁掛け、置き型オブジェ）
-ファッションプロダクト（バッグ、財布、ジュエリーなど）
-小型のアップサイクル雑貨、アロマディヒューザー、ハンドクリーム 他
過去のPOPUP出店（博多阪急POPUP）
出展場所（阪急うめだ本店10階「中央街区パーク」）
ACTA+について
「サステナブルの正論を、憧れに。」を掲げ、捨てられるもの、人から見放されたものからアートを生み出すACTA＋は、サステナビリティの正論を『憧れ』に変えることを目指す企業です。
国内外500名以上のアーティストと共に、廃棄物から生まれるアート作品の販売や企業向けアート企画を展開。廃棄物に新たな価値を与え、社会に「持続可能性」を魅力的に感じてもらう文化の醸成を目指します。
会社名：株式会社ACTA PLUS / ACTA PLUS Co.,Ltd.
所在地：山口県周南市久米3034-1
代表者：橋本 季和子、吉本 龍太郎
コーポレート/ECサイト：https://acta-plus.com
インスタグラム：https://www.instagram.com/acta.plus/
その他実績について
・ブランド体感施設でのアート企画｜マツダ株式会社(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000154394.html)
・宿泊施設への作品納品｜TRUNK(HOTEL)yoyogi park(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000086155.html)
・企業・地域の素材を使ったアート企画展｜無印良品グランフロント大阪店(https://acta-plus.com/blogs/news/20250717)
・美術館での親子向けアート企画展｜不知火美術館（CCC）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000086155.html)
・百貨店でのポップアップ販売｜玉川高島屋(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000154394.html)
・廃棄物からアートを生み出すアワード｜ACTA+ ART AWARD(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000154394.html)