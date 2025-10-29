「ミズノ」と「洋服の青山」共同企画　５つの機能を搭載したコート　ミズノ独自の『ブレスサーモ』を採用したステンカラーコートが初登場！



















■商品特長・背中部分には『ブレスサーモ』身ごろ全体、芯地にも中綿を採用し、温かく快適。・取り外し可能なフード天気や気分によってデザインを変えられる2WAY仕様。≪優れた5つの機能性≫①吸湿発熱力・・・吸湿発熱素材により汗や湿気を吸収する際の吸着熱で発熱する②保温性・・・発熱した衣服内の温度を保つ③透湿性・・・表地の裏側にナノサイズの目には見えない無数の穴を開けることで、汗や水蒸気を外に逃がし、衣服内の湿度を下げる④耐水性・・・雨や雪による水の浸透を抑制する⑤防風性・・・冷たい風の浸透を防ぐ、体温の低下を抑える■担当者コメントミズノ株式会社 商品企画担当 渡邊 諭（わたなべ さとし）昨今暖冬といわれていますが、寒い時期の降雪や風、雨などのさまざまな天候環境で働くビジネスパーソンにとって、風や雨を防ぎ、快適に着用できることは日常のストレスを軽減できると考えています。青山商事様のアドバイスをいただきながら、ビジネスシーンで着用できるコートの企画を行いました。弊社がサポートするノルディックスキー日本代表と同じ生地（前々回大会より採用）を使用することにより、多くのビジネスパーソンへ快適なウエアをお届けしたいです