「ミズノ」と「洋服の青山」共同企画 ５つの機能を搭載したコート ミズノ独自の『ブレスサーモ』を採用したステンカラーコートが初登場！
～ノルディックスキー日本代表のウォームアップウエアと同様素材、高い吸湿発熱力と保温性～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）とミズノ株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役社長：水野 明人）は、高い吸湿発熱力と保温性がありながらもムレなく快適に着用できる「ミズノブレスサーモコート」を共同企画し、10月29日（水）から洋服の青山主要300店舗および、公式オンラインストアで販売します。ミズノとはこれまでも「スポーツとビジネスの融合」をテーマに、肩への負担と蒸れを軽減するバックパックや、反発性・安定性に優れたシューズなど同社がスポーツの世界で培ってきた技術を取り入れたビジネス向けのアイテムを共同企画していますが、コートを発売するのは今回が初めてです。
今年の気象庁が発表している冬の天候の見通し（12月～2月）は、全国的に平年並みの気温になる見込みとされています。しかしながら、長引く夏の影響により体が気温に対応できないことや11月は朝晩の寒暖差があるため特に寒さを感じやすいことが懸念されます。昨今は、温暖化によりビジネスコートも気軽に羽織れる薄手タイプの需要が高まっています。そこで今回は本格的な寒さに向けて、薄くて軽い、そして温かいビジネス向けステンカラーコートを企画しました。
※気象庁（冬の天候の見通し/12月～2月）： https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M
今回発売するコートは、高い吸湿発熱力と保温性が特長で、熱を感じやすい背中部分にミズノ独自の吸湿発熱素材『ブレスサーモ』を搭載しています。『ブレスサーモ』は、衣服内の湿度を瞬時に吸収し熱へ変換することで、ウールやダウンの繊維と比べ約３倍の発熱力※に加え、衣服内の温度を保つ保温効果を持続します。表地には、ノルディックスキー日本代表のウォームアップウエアにも使用された素材を採用。透湿性に優れており衣服内のムレを軽減するほか、通常のレインコートの約10倍の耐水性※があり、ウインタースポーツや登山用アウターさながらの高スペックアイテムとなっています。デザインは、取り外し可能なフード付きステンカラーコートで、ビジネスのシーンでも着用しやすいシンプルなデザインです。
※ブレスサーモ原綿での比較。製品によっては、含有率が異なるため効果に差があります。
※一般的なレインコートの耐水圧は約1,000mm程度
商品 MIZUNO BREATH THERMO COAT（ミズノブレスサーモコート）
商品サイトURL：https://tinyurl.com/53e8djcm
カラー ブラック、ネイビー
素材 ポリエステル100％
サイズ S、M、L、LL、３L（全5サイズ）
販売価格 税込37,290円
販売店舗 洋服の青山 主要300店舗、洋服の青山公式オンラインストア
※記載情報はリリース発表時現在のものです。
■『ブレスサーモ』とは
体から出る汗などの水蒸気を吸収して発熱する機能性素材です。吸湿性能に優れ、発熱した空気を繊維間に取り込んで保温するため、温かさが持続します。また、汗をかいてもムレにくく、ドライで快適な状態を保つことができます。
※イメージ図です。
■各種繊維の吸着熱比較
吸湿発熱素材とは、体から出る汗や水蒸気などの水分を繊維が吸収する際に発生する吸着熱を利用して温かくなる機能性素材。『ブレスサーモ』はウールやダウンなどの繊維と比べ、約３倍、綿の約30倍の吸着熱で圧倒的な発熱力となっている。
※ミズノ調べ ブレスサーモ原綿での比較です。製品によって含有率が異なり、効果に差があります。
■商品特長
・背中部分には『ブレスサーモ』
身ごろ全体、芯地にも中綿を採用し、温かく快適。
・取り外し可能なフード
天気や気分によってデザインを変えられる2WAY仕様。
≪優れた5つの機能性≫
①吸湿発熱力・・・吸湿発熱素材により汗や湿気を吸収する際の吸着熱で発熱する
②保温性・・・発熱した衣服内の温度を保つ
③透湿性・・・表地の裏側にナノサイズの目には見えない無数の穴を開けることで、汗や水蒸気を外に逃がし、衣服内の湿度を下げる
④耐水性・・・雨や雪による水の浸透を抑制する
⑤防風性・・・冷たい風の浸透を防ぐ、体温の低下を抑える
■担当者コメント
ミズノ株式会社 商品企画担当 渡邊 諭（わたなべ さとし）
昨今暖冬といわれていますが、寒い時期の降雪や風、雨などのさまざまな天候環境で働くビジネスパーソンにとって、風や雨を防ぎ、快適に着用できることは日常のストレスを軽減できると考えています。青山商事様のアドバイスをいただきながら、ビジネスシーンで着用できるコートの企画を行いました。弊社がサポートするノルディックスキー日本代表と同じ生地（前々回大会より採用）を使用することにより、多くのビジネスパーソンへ快適なウエアをお届けしたいです
青山商事株式会社 商品第一部 佐藤 宏樹（さとう ひろき）
これまでミズノ様とさまざまな商品を企画してきましたが、今回は初めてコートを発売します。ミズノ様独自の『ブレスサーモ』を使用したことで、ビジネスパーソンの方々により温かく快適に着用していただけると思っています。ミズノ様の持つスポーツ技術を取り入れた高機能性に加え、ビジネスシーンを想定したウエア設計となっています。冬に向けてお客様のお役に立てるとうれしいです。
本件に関するお問合わせ先
■青山商事株式会社
東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03-5846-5656 mail：pr@aoyama-syouji.co.jp
■ミズノ株式会社
コーポレートコミュニケーション室（東京）林
TEL：03-3233-7037
コーポレートコミュニケーション室（大阪）山本
TEL：06-6614-8373
関連リンク
気象庁（冬の天候の見通し/12月～2月）
https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M
商品ページ
https://tinyurl.com/53e8djcm
