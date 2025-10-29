こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本最大級のアウトレットモールにPOP UPストアを期間限定オープン
2025年11月8日より１か月限定で御殿場プレミアム・アウトレットに登場
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*¹のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2025年11月8日～2025年12月7日の期間限定で御殿場プレミアム・アウトレットに出店いたします。加えて、2025年12月5日～2026年2月16日に仙台泉プレミアム・アウトレットにもPOP UPストアをオープンいたします。
国内最大級のアウトレットモールとして知られる「御殿場プレミアム・アウトレット」は、富士山を望む絶好のロケーションに位置し、国内外の人気ブランド約290店舗が集う人気のショッピングスポットです。
ヤーマンのPOP UPストアでは、ワンランク上のお手入れが叶う「フォトプラス プレステージ」シリーズの美顔器や、乾燥や静電気など髪の悩みが増えるこれからの季節にぴったりのヘアケアアイテムなど、幅広いアイテムを展開いたします。製品は、専門のスタッフによるカウンセリングの上、すべて実際にお試しいただけます。
■POP UP概要 御殿場プレミアム・アウトレット POP UPストア
出店期間：2025年11月8日(土)～ 2025年12月7日(日)
営業時間：施設の営業時間に準ずる、詳細は施設公式HPより
電話：080-5461-0261（店舗直通）
所在地：〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312
場所詳細：御殿場プレミアム・アウトレット East Zone 2050区 Yaman
施設ウェブサイト：御殿場プレミアム・アウトレットHP
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/
仙台泉プレミアム・アウトレット POP UPストア
出店期間：2025年12月5日(金)～ 2026年2月16日(月) ※休館日 1月1日（元日）
営業時間：施設の営業時間に準ずる、詳細は施設公式HPより
電話：080-9890-3099（店舗直通）
所在地：〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1
場所詳細：仙台泉プレミアム・アウトレット 1330区 Yaman
施設ウェブサイト：仙台泉プレミアム・アウトレットHP
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*¹ (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*¹のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2025年11月8日～2025年12月7日の期間限定で御殿場プレミアム・アウトレットに出店いたします。加えて、2025年12月5日～2026年2月16日に仙台泉プレミアム・アウトレットにもPOP UPストアをオープンいたします。
国内最大級のアウトレットモールとして知られる「御殿場プレミアム・アウトレット」は、富士山を望む絶好のロケーションに位置し、国内外の人気ブランド約290店舗が集う人気のショッピングスポットです。
ヤーマンのPOP UPストアでは、ワンランク上のお手入れが叶う「フォトプラス プレステージ」シリーズの美顔器や、乾燥や静電気など髪の悩みが増えるこれからの季節にぴったりのヘアケアアイテムなど、幅広いアイテムを展開いたします。製品は、専門のスタッフによるカウンセリングの上、すべて実際にお試しいただけます。
■POP UP概要 御殿場プレミアム・アウトレット POP UPストア
出店期間：2025年11月8日(土)～ 2025年12月7日(日)
営業時間：施設の営業時間に準ずる、詳細は施設公式HPより
電話：080-5461-0261（店舗直通）
所在地：〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312
場所詳細：御殿場プレミアム・アウトレット East Zone 2050区 Yaman
施設ウェブサイト：御殿場プレミアム・アウトレットHP
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/
仙台泉プレミアム・アウトレット POP UPストア
出店期間：2025年12月5日(金)～ 2026年2月16日(月) ※休館日 1月1日（元日）
営業時間：施設の営業時間に準ずる、詳細は施設公式HPより
電話：080-9890-3099（店舗直通）
所在地：〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1
場所詳細：仙台泉プレミアム・アウトレット 1330区 Yaman
施設ウェブサイト：仙台泉プレミアム・アウトレットHP
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*¹ (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/