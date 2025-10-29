こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サイバーセキュリティクラウド、3年連続売上シェアNo.1を獲得！
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、株式会社富士キメラ総研の「2025ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」において、国内クラウド型WAF市場の2024年度売上実績で3年連続シェアNo.1(※1)を獲得したことをお知らせします。
クラウド型WAF市場は今後も成長が見込まれており、特にサイバー攻撃の高度化や巧妙化に伴い、セキュリティソリューションへの需要が高まると予測されています。当社のクラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、このような市場動向を踏まえた技術と実績を強みとしており、多くの企業から信頼をいただいています。
今後も、最先端の技術と豊富な実績を活かし、進化するサイバー脅威に対応するセキュリティソリューションの提供を通じて、お客様のビジネスの安全を支えてまいります。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。導入社数・サイト数で国内1位(※2) を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の主な特徴
1． あらゆるWebシステムに対応
最短1日で現有システムを変えずにクラウド含め多様なサーバに1台～導入可能。
2．月額10,000円～利用可能。
月額10,000円から手軽にセキュリティ対策ができ、従量課金ではなく毎月定額で利用可能。
3．24時間365日の日本語サポート
国産メーカーならではの対応。専門知識がなくても導入・運用が可能なので安心。
4．正確で強固なセキュリティ対策の実現
攻撃検知AIエンジンが未知の攻撃、誤検知も高速で発見。自社開発・自社運用のため素早い対応が可能。
・攻撃遮断くんサイト：https://www.shadan-kun.com
(※1) 出典：富士キメラ総研「2023、2024、2025 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧市場編」＜WAF・クラウド・ベンダーシェア・2022年度、2023年度、2024年度＞
(※2) 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」2025年3月27日 発表
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威 インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：竹谷・川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp
