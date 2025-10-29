限定モデルAudi A6 Avant / A7 Sportback exclusive edition発売















Audi exclusiveの特別装備を採用した個性的な2つの限定モデルダークヘッドライトハウジングとアンスラサイトブラックのホイールが引き締まった精悍な印象を与えるエクステリアと、上質なコニャックブラウン／ブラックインテリアによる、エレガントでラグジュアリーなAudi A6 Avant exclusive edition鮮やかなブルーとブラックルーフのエクステリア、ダイヤモンドシルバーとオーシャンブルーのインテリアによる、プログレッシブでラグジュアリーなAudi A7 Sportback exclusive editionアウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、プレミアム アッパーミディアムセグメントのステーションワゴンAudi A6 Avantと4ドアクーペAudi A7 Sportbackそれぞれに、Audi exclusiveの特別なデザインやカラーリングを採用した個性的な限定モデルAudi A6 Avant / A7 Sportback exclusive editionを発表し、本日より全国のアウディ正規ディーラー（127店舗、現時点）を通じて発売します。限定モデルAudi A6 Avant exclusive editionは、プレミアム アッパーミディアム セグメントのステーションワゴンとして人気のAudi A6 Avant 55 TFSI quattro S lineをベースに、ダークヘッドライトハウジングとアンスラサイトブラックのホイール、そして特別なボディカラーのセブリングブラッククリスタルエフェクトを組み合わせて精悍な印象のエクステリアと、Audi exclusiveによる上質なコニャックブラウン／ブラックインテリアを融合して、力強さと洗練さを兼ね備えた特別な一台に仕立てました。限定モデルAudi A7 Sportback exclusive editionは、Coupéの美しさにSedanのプレステージとAvantの機能性を融合したAudi A7 Sportback 55 TFSI quattro S lineをベースに、鮮やかなブルーとブラックルーフのコントラストが際立つエクステリアと、Audi exclusiveによるダイヤモンドシルバーとオーシャンブルーのインテリアにより、プログレッシブなラグジュアリーを体現しています。両限定モデルには、パワートレインに3.0ℓ V型6気筒TFSIエンジンとマイルドハイブリッドドライブシステムを搭載しています。最高出力250kW（340ps）、最大トルク500Nmを発揮し、最高速度は250km/h（電子制御リミッター作動）を発揮します。トランスミッションは7速Sトロニックを使用し、駆動方式にはquattroを組み合わせています。quattroは、前輪駆動状態をベースとして、状況に応じて後輪への駆動配分をアクティブに予測制御することができる高効率なシステムで、前輪のみを駆動している場合には、プロペラシャフト以後をクラッチによって切り離し、シャフトを回転させるためのエネルギーロスを削減します。限定モデルAudi A6 Avant exclusive edition：エクステリアには、特別装備のセブリングブラック クリスタルエフェクトのボディカラーを採用し、深みのあるブラックがエレガントかつダイナミックな存在感を演出します。アルミホイールはアンスラサイトブラックポリッシュ仕上げの5Vスポークストラクチャーデザイン（8.5J×21）を装着し、255/35 R21タイヤとの組み合わせによってスポーティな印象を与えます。ダークヘッドライトハウジングとの組み合わせにより、力強く引き締まった外観を作りだしています。また、流麗なルーフラインにはRSルーフスポイラーを装備し、ブラックAudi rings & ブラックスタイリングパッケージを採用することによって、アウディのスポーティなDNAを表現しています。さらにAudi rings、シングルフレームグリル、ウィンドウモールディング、ルーフレールをブラックで統一することで、Audi A6 Avantの優雅なプロポーションに、ブラックを基調としたスポーティな力強さを融合させ、インテリジェントでパワフルなエクステリアに仕上がっています。一方、インテリアには、特別装備Audi exclusiveのコニャックブラウン／ブラックを採用しました。落ち着きのあるブラウンとブラックのコントラストが、ラグジュアリーで温もりのある空間を演出します。また、デコラティブパネルにナチュラルボルケーノグレーのファイングレインアッシュを採用し、自然な木目が息づく素材がモダンで上質な雰囲気を醸し出します。フロントシートにはSロゴ付バルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装着し、優れたホールド性と快適性によりドライビングの楽しさを引き立てます。さらに、ブラックの本体にコニャックブラウンのステッチとパイピングを施したフロアマットが足元にもデザインの統一感をもたらし、同じくコニャックブラウンのシートベルトがキャビン全体の調和を高めています。これらの装備により、ラウンジのようなエレガントでラグジュアリーな室内空間を演出しています。限定モデルAudi A7 Sportback exclusive edition：エクステリアには特別装備として、アスカリブルーメタリックのボディカラーに、ブリリアントブラックのルーフを組み合わせています。鮮やかなブルーとブラックのコントラストが、Audi A7 Sportbackの流麗なフォルムをより際立たせています。足元にはアンスラサイトブラックポリッシュ仕上げの5Vスポークトラペゾイドデザインのアルミホイール（8.5J×21）と255/35 R21タイヤを組み合わせてスポーティさを演出します。さらに、ダークヘッドライトハウジングを採用することで、フロントフェイスの表情に精悍さと引き締まった印象を与えています。また、パノラマサンルーフも標準装備し、車内に自然光を取り込みながら、開放感を高めています。一方、インテリアには特別装備としてクールトーンで統一されたAudi exclusiveによるダイヤモンドシルバー／オーシャンブルーのデザインを採用しています。フロントにはSロゴ付バルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装備し、優れたホールド性と快適なドライビングポジションを提供します。そして、カーボンツイルストラクチャーのデコラティブパネルが、インテリア全体にプログレッシブでラグジュアリーな印象を加えています。また、ブラックの本体にダイヤモンドシルバーエッジ、オーシャンブルーステッチとパイピングを施したフロアマット、オーシャンブルーのシートベルトなどのディテールがキャビン全体に統一感をもたらし、特別な存在感を演出します。さらに、Audi A6 Avant / A7 Sportback exclusive edition両モデルともに、利便性と快適性の高さから人気のある、テクノロジーパッケージを標準装備しています。静かで上質な開閉動作をするパワークロージングドア、スマートフォンを無接点で充電可能にするワイヤレスチャージング、冬季に快適なハンドル操作を提供するパドルシフト／ヒーター付3スポークマルチファンクションステアリングホイール、インテリア全体の先進的イメージを引き立てるエクステンディッドアルミニウムブラック／ブラックグラスルックのコントロールパネルが含まれます。さらに、Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（16スピーカー）を標準装備。立体的で臨場感あふれるサウンドがキャビン全体を包み込みます。Audi A6 Avant / A7 Sportback exclusive edition両モデルともに15台限定で販売します。