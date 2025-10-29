こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Japan Mobility Show 2025 プレスルームにてクラウド管理プラットフォーム活用したWi-Fi環境を構築～ Allied OneConnectの採用で構築・運用工数の削減を実現 ～
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）と、株式会社コムネットシステム（本社：東京都目黒区、代表取締役：酒井 俊英）は、2025年10月30日より東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」（主催：一般社団法人 日本自動車工業会）において、クラウド管理プラットフォーム「Allied OneConnect」を導入し、プレスルームのネットワーク環境を構築したことを発表いたします。
ジャパンモビリティショーは、国内外の自動車・モビリティ関連企業が集い、国際的にも注目される大規模イベントです。国内外から多数の報道関係者が訪れ、プレスルームではモバイル端末や大容量データ通信を用いた取材・編集作業が行われており、高い信頼性と柔軟性を備えたネットワーク環境が求められています。
そこで今回、コムネットシステムはアライドテレシスのAllied OneConnect（※）を採用。イベント期間のみ必要とされるネットワーク実環境の短期間での構築、また広大な会場内において運用の工数削減を実現しています。
■ Allied OneConnectについて
クラウド型ネットワーク導入支援プラットフォーム「Allied OneConnect」は、Webブラウザ上での操作に対応し、ゼロタッチ・コンフィグによる自動設定を実現。遠隔地を含む複数拠点のネットワーク機器をリアルタイムで一元管理でき、導入から運用までの業務負担を大幅に軽減します。
急速なIoT化により、IT機器の管理・設定作業の負担が増す中、こうした現場のニーズに応えるソリューションです。
■ 株式会社コムネットシステムからのコメント
＜株式会社コムネットシステム 取締役 小倉 大門 氏＞
今回のJapan Mobility Showでの導入により、Allied OneConnectのクラウド管理の利便性を実感しました。今後は、MALUTOを活用した運用支援も含め、当社のサービスと組み合わせて、多様な現場で安定したネットワーク環境の提供に取り組んでまいります。
■ 今後の展望
アライドテレシスは、今回の取り組みを通じて得られた知見を活かし、今後もビジネスシーンをはじめとする多様なシーンで、高信頼かつ柔軟なネットワーク環境の提供に努めてまいります。
クラウド管理型ネットワークの利便性と拡張性を活かし、パートナー企業との協業やエンドユーザーへの展開を通じて、効率的で安心できるIT活用を支援。さらに、教育、医療、公共機関など幅広い分野のDX推進を支える基盤づくりも視野に、Allied OneConnectを通じて社会全体のデジタル化に貢献してまいります。
※）Allied OneConnectは仮称
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、記載されている計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
ジャパンモビリティショーは、国内外の自動車・モビリティ関連企業が集い、国際的にも注目される大規模イベントです。国内外から多数の報道関係者が訪れ、プレスルームではモバイル端末や大容量データ通信を用いた取材・編集作業が行われており、高い信頼性と柔軟性を備えたネットワーク環境が求められています。
そこで今回、コムネットシステムはアライドテレシスのAllied OneConnect（※）を採用。イベント期間のみ必要とされるネットワーク実環境の短期間での構築、また広大な会場内において運用の工数削減を実現しています。
■ Allied OneConnectについて
クラウド型ネットワーク導入支援プラットフォーム「Allied OneConnect」は、Webブラウザ上での操作に対応し、ゼロタッチ・コンフィグによる自動設定を実現。遠隔地を含む複数拠点のネットワーク機器をリアルタイムで一元管理でき、導入から運用までの業務負担を大幅に軽減します。
急速なIoT化により、IT機器の管理・設定作業の負担が増す中、こうした現場のニーズに応えるソリューションです。
■ 株式会社コムネットシステムからのコメント
＜株式会社コムネットシステム 取締役 小倉 大門 氏＞
今回のJapan Mobility Showでの導入により、Allied OneConnectのクラウド管理の利便性を実感しました。今後は、MALUTOを活用した運用支援も含め、当社のサービスと組み合わせて、多様な現場で安定したネットワーク環境の提供に取り組んでまいります。
■ 今後の展望
アライドテレシスは、今回の取り組みを通じて得られた知見を活かし、今後もビジネスシーンをはじめとする多様なシーンで、高信頼かつ柔軟なネットワーク環境の提供に努めてまいります。
クラウド管理型ネットワークの利便性と拡張性を活かし、パートナー企業との協業やエンドユーザーへの展開を通じて、効率的で安心できるIT活用を支援。さらに、教育、医療、公共機関など幅広い分野のDX推進を支える基盤づくりも視野に、Allied OneConnectを通じて社会全体のデジタル化に貢献してまいります。
※）Allied OneConnectは仮称
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、記載されている計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル