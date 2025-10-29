





プレスリリース

2025年10月29日

日鉄ソリューションズ株式会社



デジタルサービス創出支援ソリューション「NS DevCompass」を提供開始

～ドメイン知見 × サービス開発方法論 × プロジェクト実行力を融合～



日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、2025年10月よりデジタルサービス創出支援ソリューション「NS DevCompass（エヌエスデブコンパス）」の提供を開始しました。 「NS DevCompass」は、ドメイン知見・サービス開発方法論・プロジェクト実行力を融合し、お客様のデジタルサービスの新規創出をサポートするソリューションブランドです。「NS DevCompass」には、当社が羅針盤となりお客様のビジネスを成功に導く、という想いが込められています。



背景と課題

近年、多くの業界・業種において製品やサービス単体での差別化が難しくなる中で、優れた顧客体験やビジネスエコシステムの形成が事業の成否を左右する重要な要素となっています。こうした状況において、企業はデジタルを前提とした製品・サービスの設計や価値提供が不可欠となっており、デジタルサービスは単なるIT施策ではなく、事業成長の中核を担う戦略的手段へと進化しています。

企業はデジタル人材の採用・育成を図り、自社社員主導でのデジタルサービスの企画・開発（内製化）を進めていますが、多くの企業がノウハウや知見不足、人材・体制面での課題への対処に苦慮しています。



直面する課題例

内製化により新規サービス（プロダクト）創出をしていきたいが、組織設計や開発方法論（プロダクトマネジメント）に関する知見・ノウハウがない。資格習得や他社事例調査に取り組んでいるが本格的な案件適用にまで踏み切るにはまだハードルが高い。

自社エンジニア組織はあるものの、従来型のウォーターフォール開発を前提とした組織設計・組織文化となっており、新規サービス（プロダクト）創出のためのスクラム/アジャイル開発を前提とした組織設計・組織文化を有していない。

内製開発や新規サービス（プロダクト）創出を進めるために必要な要素技術（ex.クラウドネイティブやAI）に関する知見がない。または、カスタマーサイド（toC）からクライアントサイド（toB）に至るまでITプラットフォームビジネス（インターネットビジネス）に関する業務知見やノウハウを持っていない。

事業部門が求めるスピード感とIT部門が担保したい品質を両立できるノウハウや体制がない。また事業観点とIT観点の両方をバランスよく持った人材がいない。新規サービスを早急にリリースしたいため自社社員と同じ目線で考えてくれる企画/体制組織が欲しい。



NS DevCompassの概要と特長

NSSOLはこれまで、業界を代表するWebメディア企業、SaaSプロバイダー、EC事業者の皆様に対し、数多くの新規デジタルサービスの立ち上げを支援してきました。

特に、サービスの企画構想段階からお客様と同じ視点と当事者意識を持って構想を練り上げ、開発運用段階ではQCD（品質・コスト・納期）のバランスに配慮したプロジェクト推進を行うことで、お客様のビジネス成功を支えてまいりました。NSSOLが手掛けてきた主な領域（ドメイン）とWebサイト/サービス例は以下の通りです。











図1：NSSOLが手掛けてきた主な領域とWebサイト/サービス例





今回提供を開始する「NS DevCompass」は、これまでNSSOLがデジタルサービス創出の現場で培ってきた有形・無形のノウハウや知見をアセットとして活用し、サービスの企画構想から開発・運用に至るまで、一気通貫で支援するソリューションです。











図2：NS DevCompassの提供メニュー



「NS DevCompass」は、ドメイン知見・サービス開発方法論・プロジェクト実行力を融合した、従来の新規事業創出サービスとは一線を画したソリューションです。詳細は以下の通りです。



ドメイン知見

サービスの企画構想を練り上げるためには、対象とする業種・業界に関するドメイン知見が必要不可欠です。NSSOLは人材業界、旅行・飲食・理美容業界、金融・決済・ポイントサービスにおける圧倒的な実績を積み上げており、有形・無形のドメイン知見を有しております。このため表層的なアイディア先行の企画構想ではなく、マクロな業界動向、業界特有の法規制や商慣行、現場の業務プロセスなどを踏まえた価値創出にお客様と一緒に取り組みます。



サービス開発方法論

サービス創出においてはウォーターフォール型に加え、顧客価値を重視したリーン開発や、柔軟性に優れたスクラム開発など多様な手法の活用が求められます。ただし、ステークホルダーの理解度や組織文化との相性によっては、手法の導入だけでは十分な成果が得られないこともあります。NSSOLは、現場での豊富な経験をもとに、実践的なTipsや成果物テンプレートをアセットとして提供し、理論と実行のギャップを埋める支援を行います。



プロジェクト実行力

サービス開発においても、プロジェクトを成功に導くためのチーム管理、スコープ管理、品質管理、リスク管理といったプロジェクトマネジメントの実践が不可欠です。NSSOLはシステムインテグレーターとして大規模あるいは高難易度案件を数多く手掛けてきた実績があり、特にスピードと品質の両立が求められるサービス開発においてもプロジェクト実行力を発揮いたします。



今後の展望

今回ご提供を開始した「NS DevCompass」は、デジタルサービス創出ソリューションの基本メニューであり、今後は業務・業界特化型メニューとしてシリーズ化を進めていきます。



今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、新たなデジタルサービスの創出に貢献してまいります。

以上



・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、NS DevCompassは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標または商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です



【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

流通・サービスソリューション事業本部 営業本部

E-mail：rs-nsdevcompass-info@jp.nssol.nipponsteel.com



【報道関係お問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

管理本部 総務部 広報グループ

