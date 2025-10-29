【新発売】ナチュラルなかわいさをプラス！Bears Rockキャンプ用マットに新デザインが登場
私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。
Bears Rockではキャンプを楽しく彩る、ほっこり可愛いくまさん柄をラインナップした「ベアーズシリーズ」を展開しています。
可愛らしいデザインが、子どもから大人まで幅広く愛されています。
そんな人気の「ベアーズシリーズ」に、ナチュラルでかわいらしい新デザイン『すやすや親子』が登場しました。
やさしい色合いと自然になじむ雰囲気で、テントサイトや車中泊スペースを明るく彩ります。
デザインだけでなく、快適な寝心地と扱いやすさにもこだわったアイテムです。
新デザイン「モカブラウン（すやすや親子）」は、2025年10月15日より各店舗で発売中！
公式オンラインストア :
https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000036?category_page_id=campingmat
●キャンプマット5cm「モカブラウン（すやすや親子）」
人気カラーのモカブラウンに新デザインが登場しました。
くまの親子が仲良く寄り添って眠る姿を描いた、やさしく癒されるデザイン。
ゆるいタッチと落ち着いた色合いが自然の風景に溶け込みます。
●商品説明
簡単セッティング
バルブを開くだけで自動で空気が入るので、簡単にセッティングすることができます。
電動ポンプで空気を入れることも可能です。
好みの硬さに調整可能
弾力性に優れた上質な高反発ウレタンフォームを採用しているので、体を程良い弾力と沈み込みで支えてくれます。
一人一人にしっくりくる硬さに微調整することができます。
ボタンで連結可能
連結ボタンが付いているので、複数のマットを連結させることができます。
まくら付き
ボタンで取り外しができるまくら付き。
マット同様、バルブを開くだけで自動膨張します。中には四角形にカットされたウレタンが入っているのでしっかりと頭を支えます。
●製品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/106327/table/110_1_c4dc7cd511278f860221d0d1a0802806.jpg?v=202510291156 ]
●Bears Rockのキャンプマットは、防災にも選ばれています
左3cmマット 右5cmマット
Bears Rockのキャンプマットは、防災にも選ばれています。
しっかりとした厚みと空気の層で、避難所の床からの冷気や凸凹をシャットアウトし、体の負担を軽減することができます。
収納もコンパクトになるので、持ち運びもしやすく便利です。
防災×Bears Rock :
https://sonae.bears-rock.co.jp/
Bears Rockが運営する防災サイト
私たちBears Rockは、皆様に心あたたまるアウトドアライフを提供したいと思っております。
日々の喧騒を忘れ、自然の中で悠々とした時間を過ごす。
家族や友人との楽しい時間、ソロキャンプでの癒しの時間。
豊かでゆったりと流れる時間、外でしかできない経験や新しい発見…
私たちは楽しく思い出深い時間を過ごせるようにお手伝いをします。
社名：Bears Rock株式会社
公式サイト：https://bears-rock.co.jp/
公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/
ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/