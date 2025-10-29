まるでフライドポテトのスナックより、「のりしお味」が初登場！のりの風味とほどよいしお味がクセになる『サッポロポテトロング のりしお味』

カルビー株式会社

発売経緯】

「サッポロポテトロング」シリーズはジャガイモの味わいがギュッと詰まった、食べ応えのある長めのスティック形状とサクサク食感が特長で、「まるでフライドポテト」のような「サッポロポテト」です。2022年5月に「じゃがバター味」を期間限定で発売し、大変ご好評をいただいたため、2023年4月から定番シリーズとして販売しています。

今回、子どもから大人までどんな年代でも楽しめる味として、馴染みのある「のりしお味」を選びました。シンプルながらも、香り豊かなのりとほどよい塩加減で食べ飽きない味わいです。「まるでフライドポテト」を食べているような見た目と、「サッポロポテト」シリーズならではのサクサク食感を『サッポロポテトロング のりしお味』で、ぜひお楽しみください。

【商品特長】

●「サッポロポテトつぶつぶベジタブル」より1.5倍の長さがあり、「まるでフライドポテト」のような食べ応えのあるスティック形状で、心地の良いサクサク食感が楽しめます。

●のりの豊かな香りと、ほどよいしお味の絶妙なバランスがジャガイモの味を引き立てています。

●パッケージは、製品シズルを束に配置することでフライドポテトを想起させています。全体的にポップで明るい印象で親しみやすく年齢問わず手に取りやすいデザインに仕上げました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1716_1_fb4e013d51c4bcbfca9e6d037ad69345.jpg?v=202510291156 ]