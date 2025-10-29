TikTok¡¢TikTok Pangle ¹¹ð¼ç¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£·×Â¬¤Ë IAS ¤òºÎÍÑ
2025Ç¯10·î29Æü¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢·×Â¬¤ÈºÇÅ¬²½¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë Integral Ad Science¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§ÃÝ°æ ¿¿Î¡¢°Ê²¼ IAS¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢TikTok for Business ¤Î¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë TikTok Pangle ¤Ë¡¢ IAS¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬¿·¤¿¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TikTok Pangle ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¹¹ð¼ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥åー¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓÌµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊIVT¡Ë·×Â¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Î·×Â¬¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok Pangle ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç38Ëü°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ1Æü¤¢¤¿¤ê29²¯¿Í¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー(https://ads.tiktok.com/help/article/pangle-placement?lang=ja)¤Ë¥êー¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ð¼ç¤Ï¡¢TikTok ¾å¤ÎÆþ»¥¸å¡Ê¥Ý¥¹¥È¥Ó¥Ã¥É¡Ë·×Â¬¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ IAS ¤Î AI ¶îÆ°·¿¡ÖTotal Media Quality¡ÊTMQ¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢TikTok Pangle ¸þ¤±¤ÎÆþ»¥¸å·×Â¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¥êー¥Á¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÅý¹ç¤Ï¡¢IAS ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë TikTok ¸þ¤±¥½ー¥·¥ã¥ëºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤¬¹Ô¤¦¹¹ðÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
IAS ¤Î CEO¡¢¥ê¥µ¡¦¥¢¥Ã¥Ä¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹ð¼ç¤Ï¡¢TikTok ¤Ë¤ª¤±¤ë IAS ¤Î¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤Ï¡¢Pangle ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿ô½½Ëü¤â¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥×¥ê¤ò´Þ¤à TikTok Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô·×Â¬¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IAS ¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
TikTok Pangle ¸þ¤±¡¢IAS¤ÎÆþ»¥¸å¡Ê¥Ý¥¹¥È¥Ó¥Ã¥É¡Ë·×Â¬¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Êµ¡Ç½
- Total Media Quality ¤Î¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ÈÂç¡§¥Ó¥åー¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊIVT¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¥Æ¥£·×Â¬¤ò TikTok Pangle ¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok ¸þ¤± TMQ ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥£ー¥É¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Õ¥£ー¥É¡¢¥Õ¥©¥íー¥Õ¥£ー¥É¡¢¸¡º÷¥Õ¥£ー¥É¡¢¤ª¤è¤ÓTikTok Lite¡ÊÂÐ±þ»Ô¾ì¤Î¤ß¡Ë¤ò¥«¥Ðー
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Á¡§APAC¡¢EMEA¡¢LATAM ¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¡¢À¤³¦38Ëü°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë TikTok Pangle ¤Î¹¹ð¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¤ËÂÐ±þ
- ¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¡§TikTok Pangle ¾å¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤¬¡¢¶È³¦É¸½à¤Ë½àµò¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥»ー¥Õ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê´Ä¶¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÆþ»¥Á°ºÇÅ¬²½¥×¥í¥À¥¯¥È(https://integralads.com/news/ias-partners-with-tiktok/)¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍèÂ³¤¯¡¢IAS ¤È TikTok ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢IAS ¤Ï TikTok ¸þ¤±¥½ー¥·¥ã¥ëºÇÅ¬²½µ¡Ç½(https://integralads.com/jp/news/tiktok-pre-bid-video-exclusions/)¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ»¥Á°¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ü³°¥ê¥¹¥È¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
