重量物搬送のロボティクスで未来の工場を作るニチエツ、シリーズAラウンドにて累計５億円の資金調達を完了

ニチエツ株式会社

自動金型交換装置など重量物搬送ロボティクス・スタ-トアップのニチエツ株式会社（本社：横浜市、代表：中村 高志、以下ニチエツ）は、この度、JPインベストメント株式会社が運用するJPインベストメント地域・インパクト1号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資により、資金調達を行ったことをお知らせします。これまで、Abies Ventures株式会社が運用するAbies Ventures Fund II投資事業有限責任組合、株式会社ケイエスピーが運用するNextG投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社が運用するみずほ成長支援第5号投資事業有限責任組合から出資を受けており、今回の調達で2025年6月に発表したシリーズAラウンドは完了し、シリーズAラウンド累計調達額は５億円となります。

ニチエツは本ラウンドで調達した資金を活用し、成形工場の完全自動化を目指す「自律走行式金型交換装置」の開発を加速します。同時に、ご好評をいただいている既存製品の供給体制も強化し、高まる需要にお応えします。これらの取り組みを通じて「未来の工場」を実現し、世界の人材不足解消に貢献し、グローバル・ディープテック・ユニコーンを目指します。

成形工場全体を改革する「自律走行式金型交換装置」、「自動金型倉庫」

成形工場では労働力不足が深刻化し、生産性の低下が始まっています。さらに、従来の金型クレーン搬送は、金型の落下や挟まれといった死亡事故を含む労働災害が後を絶ちません。これは作業者の安全を脅かすだけでなく、生産活動にも大きなリスクをもたらしています。

このような課題に対し、弊社は自律走行可能な金型交換装置を中核とする生産システムを開発しており、金型の取り出し、成形機までの搬送、金型交換、生産開始、生産終了、金型の引き取りなどの一連の工程を全て自動化します。これにより、成形工場の生産性を向上し、危険な金型交換作業から作業者を解放します。

自律走行式金型交換装置

投資家 JPインベストメント株式会社 のコメント

この度、ニチエツ社に出資できたことを心より嬉しく思います。

ニチエツ社は、大手メーカーの成形工場の立ち上げや経営に携わってきた中村社長と、ベトナム駐在時に出会ったT.Hien氏が、成形プロセスにおいて大きなボトルネックとなっていた金型交換工程に着目し、自動化技術によって世界中の成形工場に革新をもたらすことを目指して設立されました。

同社が開発する自律走行式金型交換装置は、工場における慢性的な労働力不足や作業の危険性の低減に加え、プラスチック廃棄物削減による環境負荷の軽減にも寄与することが期待されるため、インパクト投資として出資を決定しました。

当社は、中村社長をはじめとする経営陣の高い開発力とリーダーシップのもと、同社製品の導入が国内外の工場に広がるとともに、自動化技術がさらなる生産領域へ展開されることで、中長期的な成長が実現されることを期待しています。

JPインベストメント株式会社 地域・インパクト投資部 プリンシパル 福長 翔

ニチエツ株式会社 代表 中村高志 のコメント

この度、シリーズAラウンドの増資が完了いたしましたことを、謹んでご報告申し上げます。ご出資いただいた投資家の皆様、そしてご支援いただいている全ての関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

モノづくりに不可欠な成形工場は今、世界共通の課題である深刻な労働力不足への対応、そして労働災害の防止という長年の重要課題に直面しています。私たちはこの状況を打破すべく、小型・高機能・安全かつ安価な金型交換装置を開発し、現場の課題解決に努めてまいりました。

今回の資金調達により、私たちの挑戦は新たなステージへと進みます。調達資金は、工場の完全無人化を可能にする自律走行式金型交換装置の研究開発、生産体制の強化、そしてこのビジョンを共に実現する優秀な人材の確保に充当いたします。

私たちは、この度の資金調達を力に、安全で持続可能な未来の工場の実現を加速させます。それにより、製造現場の「人材不足」という世界共通の課題を解決し、日本の技術で世界の「モノづくり」を次のステージへと引き上げるべく、全社一丸となって邁進してまいります。

ニチエツ株式会社 について

ニチエツ株式会社はベトナムに100％子会社を持ち、グループ全体の社員の約半数はベトナム人で構成されています。社員の大部分は成形工場を経験した技術者であり、成形工場の課題を解決するため、世界最小／世界最速の金型交換装置を上市するなど、革新的な技術開発に取り組んでいます。弊社製品は自動車、自動車部品、医療、精密、家電、制御機器等、業界を代表する大手企業に導入いただいており、前期は単年度で黒字化を達成しております。現在、成形工場の無人化を目指し、自律走行式金型交換装置の開発に取り組み、2026年の量産ローンチを目指しています。弊社は重量物搬送のコア技術を活かし、成形工場にとどまらず、製造業全域の自動化・無人化を推進してまいります。

【会社概要】

社名：ニチエツ株式会社

本社：神奈川県横浜市都筑区川向町852-1

横浜ラボ：神奈川県横浜市中区錦町12第二工場03（三菱重工業YHH内）

代表取締役：中村高志

事業内容：工場向け自動化装置の開発、製造、販売

設立： 2017年

HP：https://jpvn.co.jp/

日本 本社メンバーベトナム拠点メンバー

共に挑戦するメンバーを求めています

ニチエツ株式会社は、自律走行式金型交換装置をはじめとする自動化装置の開発・販売を加速させるため、新たな仲間を募集しています。未来の製造業を共に創る、意欲ある技術者とコーポレート人材を求めています。

募集職種

・技術職（メカ設計、技術営業）

・コーポレート職（ゼネラリスト候補）

■求めるスキル・経験

技術職（メカ設計、技術営業）

・産業機械、自動機の設計、または成形技術開発などの経験（3年以上の方を歓迎）

・CADの使用経験（3D-CADが中心となりますが、出図のため2D-CADも使用します）

・構造解析に関する知識・経験

・英語でのコミュニケーションにアレルギーがないこと

・チームに貢献できるコミュニケーション能力と、新技術開発に対し前向きに挑戦し、探求できる方

・（歓迎）製造プロセスの効率化や自動化など、主体的に改善を推進した経験

コーポレート職 （人事、総務、経理、経営企画、ロジスティクス、調達）

・幅広い業務に意欲的に、かつ前向きに取り組める方

・自ら課題を見つけ、解決策を提案・実行できる方

・高いコミュニケーション能力と、社内外と円滑に連携できる協調性

・変化の速いベンチャー企業で楽しめる柔軟性とスピード感

・基本的なPCスキル

・日常会話レベルの英語力

お問い合わせは下記リンクより

https://jpvn.co.jp/contact/

（既存製品）無軌道式の金型搬送台車_昇降前

（既存製品）無軌道式の金型搬送台車_昇降後

自律走行式金型交換装置