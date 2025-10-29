年末最大級のオンライン創作祭『WEBコミ同人祭』が企業出展を募集開始！

株式会社GMW

株式会社GMW（代表：原綾志）が運営するオンライン即売会サービス「pictSQUARE（ピクトスクエア）」（https://pictsquare.net）は、年末に開催される大規模オンライン同人イベント『WEBコミ同人祭』（2025年12月26日～31日開催予定）において、企業出展ブースの募集を開始いたしました。

今年のWEBコミ同人祭には3000サークルの参加が見込まれており、ジャンルを問わず多くの創作クリエイターと読者が集まる、国内最大級のオンライン同人イベントです。

WEBコミ同人祭イベントページ

https://pictsquare.net/j3a10jmno9z6c891pvyoy1dn8klz7z1w

出展企業様向け特典（一部抜粋）

・企業専用エリアの設置（1sp）

来場者に認識されやすい独立ゾーンに企業ブースを設置。最上段に表示される高視認性MAPに配置されます。

・イベント公式X（旧Twitter）アカウントでの紹介ポスト

イベント中に、参加者の熱量が高まるタイミングで告知。最大20,000文字・画像4点まで掲載可能。

・退場ページ・イベント前後のメール配信やお知らせでの告知掲載

来場者に強く印象づける導線に企業案内を掲出。高エンゲージメントが期待できます。

・会場ボードやイベントページへのバナー/紹介文掲載

pictSQUARE内で多重的に企業情報を訴求可能です。

・pictSPACE利用不要！自社サイトへの直接リンクも可能

pictSQUAREとは

pictSQUAREは、オンライン上で即売会やイベントを開催できる仮想空間サービスです。クリエイターと読者が直接交流できる場を提供し、リアルイベントと同様の臨場感をオンラインで実現しています。

毎週末、さまざまなジャンルの同人イベントが開催されており、クリエイターと読者の交流の場として多くの方にご利用いただいています。会場内では自由にチャットが可能で、クリエイター同士の交流や、読者との直接的なコミュニケーションが活発に行われています。ブース訪問やチャットを通じて、リアルイベントと同様の一体感を味わうことができます。

pictSQUAREはオンラインでの同人即売会の新しいスタンダードとして、多くのクリエイターと読者に支持されています。

出展料金

220,000円（税込）

※先着10社限定となります

出展申込・お問い合わせ

出展をご希望の企業様は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

申込フォーム

https://convhub.cloud/forms/show/input/bedafbaa61a3efd2411fd607cea725c5ef6539c589a491012492e7597d021413?subform=41