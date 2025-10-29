ユニ・チャーム×三井アウトレットパーク×ペットスリー 「GO WITH わんこ プロジェクト」　秋の「マナーアップキャンペーン」を全国5施設で開催

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、愛犬と一緒に安心しておでかけできる場所や時間を増やす「GO WITH わんこ プロジェクト」の一環として、三井不動産商業マネジメント株式会社（以下／三井アウトレットパーク）および、株式会社スリーアローズ（以下／ペットスリー）と共同で、『マナーウェア』を着用して愛犬とお買い物を楽しむ「マナーアップキャンペーン」を、2025年10月より「三井アウトレットパーク」の5施設で開催することをお知らせします。

■「マナーアップキャンペーン」とは

愛犬が洋服のような吸収ウェア『マナーウェア』を着用することで外出時のマナーへの意識を高め、愛犬とともに快適にお買い物をお楽しみいただけるよう、「三井アウトレットパーク」および「ペットスリー」と共同で開催するイベントです。

■実施の背景

当社は、「共生社会の実現」をミッションに掲げ、ペットと飼い主様がともに幸せに暮らせる社会の実現を目指し、2022年より「GO WITH わんこ プロジェクト」を推進しています。これまで、国内初となる愛犬と同乗できる航空旅行ツアー（2022年5月）をはじめ、飲食店での同伴利用環境の整備（2022年7月）、北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」における「DOG SUITE」および「DOG PARK」の開設（2023年3月）など、さまざまな形で“愛犬との共生”の場を広げてきました。

さらに2024年8月には、「三井アウトレットパーク 木更津」において初の「マナーアップキャンペーン」を開催。その後も合わせて『マナーウェア』約2万枚を配布しました。参加されたお客様からは、「このキャンペーンがきっかけで愛犬とお出かけする機会が増えた」「以前から気になっていたマナーウェアを試すことができた」など、多くの喜びの声をいただきました。

そこでこのたび、これまでの施設に加え、「三井アウトレットパーク 多摩南大沢」および「三井アウトレットパーク 倉敷」を新たに加えた、全国5施設での開催を決定しました。

■「マナーアップキャンペーン」概要

＜場所：開催日＞

・三井アウトレットパーク 多摩南大沢：2025年10月7日 (火)～11月3日（月)

・三井アウトレットパーク 木更津：2025年10月30日(木)～11月30日(日)

・三井アウトレットパーク 滋賀竜王 ：2025年10月30日(木)～11月30日(日)

・三井アウトレットパーク 入間：2025年10月30日(木)～11月30日(日)

・三井アウトレットパーク 倉敷：2025年10月30日(木)～11月30日(日)

＜内容＞

・ワンちゃんと一緒に特設会場にお越しいただいたお客様に『マナーウェア』を配布します。

・特設会場では、スタッフが『マナーウェア』を正しく着用するコツなどアドバイスを行い、サポートします。

＜イベントHP＞

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/event/3192890.html(https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/event/3192890.html)

【「三井アウトレットパーク 多摩南大沢」で開催中のキャンペーンの様子】

【配布対象の『マナーウェア』※】（本商品1枚での配布となります。）

※デザインは変わることがあります。ワンちゃんに合わせて様々なサイズをご用意しておりますが、在庫状況によりお渡しできない場合がございます

【対象施設】

■「マナーアップキャンペーン」を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。