『モンスターハンターワイルズ』クリアタイムによって限定チャームをプレゼント。フリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」を配信！

好評発売中の『モンスターハンターワイルズ』では、本日10月29日(水)から、自由な装備で記録に挑むフリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」を期間限定で配信しましたのでご参加ください。また、今後配信を予定している新たなイベントクエストの情報や「モンハン酒場」のリアルイベント情報もお届けします。

【今後配信予定】

イベントクエスト「桃毛達も歌う恋歌」

特別な素材を集めて、「ビセイウタイズク」のぬいぐるみ風オトモ装備「ビセイウタネコαシリーズ」を入手しよう！

★5

フィールド：緋の森

受注・参加条件：HR21以上

クリア条件：全てのターゲットの狩猟

初回配信期間(日本)：2025年11月12日(水)午前9:00～2025年11月26日(水)午前8:59

最新の配信スケジュールは公式サイトをご覧ください。

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

※オンライン接続が必要です。オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

【インフォメーション】

「モンハン酒場」にて「エオルゼアカフェ」とのコラボレーションイベントを開催中！

【2025年12月1日(月)まで】

『モンスターハンターワイルズ』×『ファイナルファンタジーXIV』のスペシャルコラボを記念して、「モンハン酒場」と「エオルゼアカフェ」のコラボレーションイベントが開催中です。期間中、「エオルゼアカフェ」の人気メニュー「モーグリのぷかぷかミルクティー」をモンハン酒場でお楽しみいただけるほか、ご注文いただいたお客様にはコラボ特製ポストカードをプレゼントいたします。モンハン酒場でもスペシャルコラボを楽しもう！

開催期間:2025年10月28日(火)～12月1日(月)

開催店舗:モンハン酒場(東京・秋葉原)、モンハン酒場WEST(大阪・なんば)

※ポストカードは、「モーグリのぷかぷかミルクティー」をご注文いただいた方に1オーダーにつき1枚お渡しします。ポストカードはなくなり次第配布終了となります。

▼詳しくはこちら

HUNTERS BAR モンハン酒場

https://www.paselaresorts.com/collaboration/mhsb/

エオルゼアカフェ公式サイト

https://sqex.to/ff14cafe

『モンスターハンターワイルズ』×『ファイナルファンタジーXIV』

相互コラボレーションが実施中！

■『モンスターハンターワイルズ』

追加モンスターとして「オメガ・プラネテス」が登場！

タイトルアップデート第3弾にて、各種無料コラボコンテンツを配信中！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/

■『ファイナルファンタジーXIV』

護竜アルシュベルド、降臨！

『モンスターハンターワイルズ』クロスオーバーコンテンツが公開中！

https://sqex.to/3YOy9

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

●商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中【2025年2月28日(金)発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

