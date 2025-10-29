住友金属鉱山、「第5回 サステナブル マテリアル展」に出展

住友金属鉱山株式会社会場ブースイメージ

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区）は、2025年11月12日（水）から11月14日（金）まで幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される高機能素材Week「第５回 サステナブル マテリアル展（SUSMA）」に出展します。

本展示会では、“Next innovation with you.”をテーマに、サステナブル社会の実現に貢献する高機能素材８製品の展示と、近赤外線吸収ナノ微粒子の素材テクノロジー「SOLAMENT(R)」による共創事例の紹介を行います。

また、自社製品技術と外部のアイデアをクロスさせ、社会にインパクトを与える新たな価値の創出を目指す共創プラットフォーム「X-MINING」内に、今回の展示品や関連情報をまとめた特設ページを本日開設しました。

本展示会を通じて、サステナブルな社会の実現や多様化する社会課題の解消に向けた共創の輪の拡大を目指します。

「X-MINING」内 展示会特設ページ：https://crossmining.smm.co.jp/news/susma2025/

＜出展概要＞

- 展示会名：高機能素材Week 第5回 サステナブル マテリアル展（SUSMA）- 会期：2025年11月12日（水）～14日（金）- 会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）- 当社ブース：展示ホール5 小間番号：36-50

＜出展製品＞

- 金属錯体導電性ペースト（MODペースト）- 耐酸化ナノ銅粉- 透明近赤外光反射CWO薄膜- ENERGY HARVESTING振動発電用素子（鉄ガリウム(Fe-Ga)磁歪合金単結晶）- 低環境負荷SiC基板 SiCkrest(R)- 低吸収ニオブ酸リチウム基板- 銅張積層板（2層FCCL、透明FCCL）- SmFeNコンパウンド

＜参考URL＞

出展社紹介URL：住友金属鉱山株式会社 - 出展社詳細(https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory/details.%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%87%91%E5%B1%9E%E9%89%B1%E5%B1%B1%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-f8ad52c3-8a31-44f5-9f16-b1db8a9b704d.html#/)

展示会公式ウェブサイト： https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/susma.html