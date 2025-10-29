“ロイヤルのスイートポテト”と世界初製法ラングドシャクッキー“バター衣しゃ”が初コラボ！『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』が誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻野 強太)が展開するバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、ロイヤル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：白岩 雅博）の「ロイヤルのスイートポテト」と初コラボレーション。2025年11月4日(火)から、『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』を新発売します。

累計900万個を販売する、バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作『バターステイツクッキー』が自慢のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。

福岡で誕生して半世紀以上。九州産のさつま芋にバターや生クリームを練りこんで焼き上げ、こだわりの美味しさで福岡の名物土産として愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」。

この度、両ブランドの初コラボレーションにより『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』が誕生します。

ひとくち頬張ると贅沢に重ねた層がシャリッとほどけて濃厚なバター感がひろがる『バター衣しゃ』。まるで薄衣をたたむように焼きたての熱いバターラングドシャクッキーをゆるやかに4層に重ねる、世界初製法(※)で焼きあげました。『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』は、さつまいもを生地に練り込み“ロイヤル自慢のスイートポテト”の美味しさを表現。驚くほど繊細な食感と、ほっこりスイートポテトの味わいのマリアージュをお楽しみください。

※2004年に特許取得 (現在は期間終了)

パッケージもコラボレーション感あふれるデザイン。『バター衣しゃ』と『ロイヤルのスイートポテト』、両社のお菓子の特徴がひとめで伝わる上品なパッケージに仕上がりました。お土産用に14枚入ボックス、手軽におやつ用として8枚入パックが登場します。驚くほど繊細な食感を、今までにない新しい美味しさでどうぞ！

■商品情報

8枚入パック14枚入

【商品名】バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風

【価 格】8枚入パック 1,038円(本体価格962円)、14枚入 1,897円(本体価格1,757円)

【発売日】2025年11月4日(火)

【販売店】ロイヤルグループが運営する空港・高速道路売店

※表示の価格は参考小売価格です。

■ロイヤルのスイートポテトについて

誕生して半世紀以上、福岡で生まれた「ロイヤルのスイートポテト」は、創業者の想いそのままに、こだわりの美味しさをお届けしています。九州産さつま芋100%使用のスイートポテトは、さつま芋はもちろんのこと、生クリーム、バター、卵などの主原料を国産素材にこだわっています。

手作業で仕上げるからこその鮮やかな黄色や、艶やかな“照り”と“焼き色”。素材本来の味、色、風味を大事にし心を込めて仕上げています。

公式HP:https://www.shoproyal.jp/shop/pages/sweetpotato.aspx

■バターステイツ by銀のぶどうについて

公式HP

https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/butterstates/(https://www.instagram.com/butterstates/)

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。