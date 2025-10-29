こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】芸術学部の山中コ～ジ准教授が「黄檗宗大本山 萬福寺 特別拝観 & 光のアートインスタレーション」（11月8日～2月8日）にクリエイターとして参画
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）芸術学部 造形芸術学科 インテリア・プロダクトデザインコースの山中コ～ジ准教授が、京都府宇治市にある黄檗宗大本山 萬福寺で開催される「黄檗宗大本山 萬福寺 特別拝観 & 光のアートインスタレーション」 のランドスケープ計画を担当しました。さらに同准教授の正課授業である「プロジェクト演習2.4」において、学生は同イベント内のインスタレーション作品「光の雲ベンチ」を制作しました。
この作品は、会期中展示されます。
【イベント概要】
1661年、中国僧・隠元隆蒅禅師によって開かれた「萬福寺」。 伽藍配置や建築に中国明朝様式を残す我が国では稀有な禅の名刹として昨秋、国宝に指定されました。そして今秋、国宝3棟、重要文化財20棟を有するこの寺院が、特別な「光の設計」によって、幻想的な姿を現します。 単なるライトアップではなく、光そのものがアートとなる一夜。 約360年の時を経て、夜の龍が舞い降ります。
■開催日時
期間：2025年11月8日（土）～2026年2月8日（日）の毎週金・土・日
時間：17:00～21:00
拝観料:大人1,000円、中高生500円、小学生以下無料
休館日等詳細：萬福寺HPをご確認ください。https://www.obakusan.or.jp/information/2844
■オープニング トークショー
日時：2025年11月8日（土）18:00～
内容：オープン記念トークショー
ゲスト：
中澤 弘幸（煎茶道 黄檗売茶流 先代お家元）
荒木 将旭（黄檗山萬福寺 黄檗宗宗務総長）
山中コ～ジ（大阪成蹊大学 准教授 / GENETO Architect's ）
Frank Vetter（DAY & LIGHT ディレクター / 照明デザイナー）
※本イベントは、文化庁 令和7年度「文化資源活用事業費補助金（全国各地の魅力的な文化財活用推進事業）」の補助を受けて実施されます。
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
